Autores nordestinos movimentam o 9º Festival RioMar de Literatura; veja a programação

A- A+

Nomes como os dos poetas Bráulio Bessa e Jessier Quirino, além da premiada escritora Socorro Acioli, estarão no 9º Festival RioMar de Literatura. O evento literário, que conta com curadoria da jornalista Carmen Peixoto, ocorre nesta quinta-feira (25).

A programação será realizada ao longo de todo o dia e ocupará diferentes espaços do centro de compras. Pela manhã, no Instituto JCPM, serão realizados workshops de isoporgravura e oficina de cordel para os jovens. Já no Teatro RioMar, o público infantil vai poder conferir uma contação de histórias como o Grupo do Tapete Voador, que apresenta o espetáculo “Reza a Lenda”.

No período da tarde, às 15h, Socorro Acioli e Bráulio Bessa participam de um bate-papo, aproveitando a ocasião para lançarem um projeto em conjunto. Em seguida, o cordelista estará disponível para uma sessão de fotos com os fãs.



O paraibano Jessier Quirino encerra o festival, às 19h, contando suas histórias do Interior nordestino no Teatro RioMar. O grande homenageado desta edição é Jacques Ribemboim, professor, escritor, membro da Academia de Letras de Pernambuco e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.

O 9º Festival RioMar de Literatura conta com entrada gratuita. Para participar, é necessário realizar inscrição no RioMar Recife SuperApp, obedecendo a lotação dos espaços. É possível se inscrever para mais de uma sessão. No dia do evento, o participante deve comparecer ao Teatro RioMar e apresentar o ingresso digital ou impresso.



Veja também

rOCK Roger Waters anuncia shows no Brasil da sua turnê de despedida; confira cidades e datas