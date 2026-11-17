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RUSSELL BRAND Autoridades apuram se Russell Brand violou regras da prisão ao enviar mensagem de inocência à mulher Condenado a dez anos e meio por estupro e agressão sexual, humorista teve declaração divulgada pela esposa em programa no YouTube; governo classificou o conteúdo como 'claramente repugnante'

Autoridades britânicas investigam se o humorista Russell Brand violou as regras da prisão ao enviar uma mensagem à mulher, Laura Gallacher, na qual reafirma sua inocência pelos crimes de estupro e agressão sexual pelos quais foi condenado.

O texto foi lido pela esposa durante um episódio do programa semanal que os dois apresentam no YouTube, publicado neste domingo (15), seis dias depois de Brand receber uma sentença de dez anos e meio de prisão.

A investigação foi confirmada nesta segunda-feira por um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que classificou a mensagem como "claramente repugnante". Segundo a agência Reuters, o representante afirmou que o caso está sendo apurado com urgência e que medidas serão tomadas caso seja constatada alguma violação das normas penitenciárias.

A suspeita é de que Brand tenha fornecido uma declaração à mulher sabendo que o conteúdo seria divulgado publicamente. As regras das prisões britânicas proíbem detentos de fazer declarações que causem sofrimento às vítimas. O contato com a imprensa também só é permitido em circunstâncias excepcionais.

— Os presos não podem contornar essas regras pedindo a outra pessoa que leia seus comentários — acrescentou o porta-voz, segundo a Reuters.

No episódio de domingo (15) da série Sunday Service with the Brands, Laura, de 39 anos, leu uma mensagem enviada pelo marido, de 51, ao final de um vídeo de aproximadamente uma hora. No texto, o humorista se dirigiu aos espectadores com referências religiosas e voltou a negar os crimes.

— Amados irmãos e irmãs em Cristo, que Deus os abençoe pelo apoio. Como vocês sabem, não sou culpado pelos crimes pelos quais fui preso. Portanto, algo estranho está acontecendo — dizia um trecho da mensagem.

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband, também criticou a declaração. Em entrevista à Sky News, ele afirmou, segundo a BBC:

— Nenhum remorso, nenhuma solidariedade às vítimas. Apenas comentários repugnantes.

Condenação envolve quatro mulheres

A condenação de Brand foi resultado de acusações envolvendo quatro mulheres, por crimes cometidos entre 2004 e 2009, período em que ele consolidava sua carreira como apresentador de televisão e rádio. As informações são do Crown Prosecution Service (CPS), órgão responsável pela acusação na Inglaterra e no País de Gales.

O humorista foi considerado culpado por estupro e agressão sexual pelo Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, no dia 9 de novembro. Além da pena de dez anos e meio de prisão, ele deverá permanecer no registro de criminosos sexuais pelo resto da vida. Brand havia se declarado inocente das acusações.

Outra mulher tornou pública acusação contra humorista

A divulgação da mensagem ocorreu um dia depois de uma mulher que acusava Brand de estupro, supostamente cometido quando ela ainda era adolescente, revelar publicamente sua identidade. Mia Latter, de 37 anos, havia feito as acusações de forma anônima. Ela se identificou em uma reportagem publicada pelo jornal The Times em 14 de novembro.

As alegações de Latter não fizeram parte do julgamento criminal que resultou na condenação do humorista. Ela afirmou estar grata às mulheres que denunciaram o artista e contribuíram para que ele fosse responsabilizado.

— Elas o colocaram na prisão. Algumas mulheres não conseguiram uma condenação, mas foi definitivamente um esforço coletivo, e serei eternamente grata a elas — declarou.

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