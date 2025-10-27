Seg, 27 de Outubro

Estados Unidos

Autoridades dos EUA libertarão 'Diddy' Combs em maio de 2028

Em julho, Combs foi absolvido por um júri das acusações mais graves tráfico sexual e crime organizado , mas foi condenado por duas acusações de transporte de pessoas entre estados com fins de prostituição

Os promotores tinham pedido 11 anos de reclusão para CombsOs promotores tinham pedido 11 anos de reclusão para Combs - Foto: Angela Weiss/AFP

As autoridades penitenciárias dos Estados Unidos libertarão Sean "Diddy" Combs em 8 de maio de 2028, segundo mostrou nesta segunda-feira (27) um registro on-line de reclusos, após passar mais de quatro anos preso por crimes relacionados com a prostituição.

Os promotores tinham pedido 11 anos de reclusão para Combs, de 55 anos, mas o juiz federal Arun Subramanian emitiu uma sentença de 50 meses e uma multa de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões, na cotação atual) no início deste mês.

A defesa de Diddy recorreu tanto da condenação quanto da sentença, o que poderia afetar a data indicada pelo Birô Federal de Prisões.

A data reflete o tempo que o astro do hip-hop já cumpriu em uma prisão no Brooklyn.

Em julho, Combs foi absolvido por um júri das acusações mais graves — tráfico sexual e crime organizado —, mas foi condenado por duas acusações de transporte de pessoas entre estados com fins de prostituição.

Subramanian disse que estava obrigado por lei a ditar uma sentença que refletisse a severidade dos "delitos graves" de Combs, os quais, segundo ele, "causaram danos irreparáveis a duas mulheres".

O próprio Subramanian assinalou que a punição imposta era significativamente mais curta que o período recomendado pelos oficiais de liberdade condicional, de 70 a 87 meses.

O magistrado disse a Combs que estava confiante de que "aproveitará ao máximo sua segunda chance".

Entre lágrimas e antes de o juiz ditar sua sentença, Combs contou ao tribunal que estava "verdadeiramente arrependido" por suas ações.

O cantor pediu desculpas à sua família e às vítimas, dizendo que seu comportamento era "repugnante, vergonhoso e doentio".

Subramanian disse a Combs que não passaria o resto de sua vida na prisão.

"Você vai superar isso", disse o juiz ao rapper e à sua família.

