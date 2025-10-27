Autoridades dos EUA libertarão 'Diddy' Combs em maio de 2028

A- A+

Estados Unidos

As autoridades penitenciárias dos Estados Unidos libertarão Sean "Diddy" Combs em 8 de maio de 2028, segundo mostrou nesta segunda-feira (27) um registro on-line de reclusos, após passar mais de quatro anos preso por crimes relacionados com a prostituição.

Os promotores tinham pedido 11 anos de reclusão para Combs, de 55 anos, mas o juiz federal Arun Subramanian emitiu uma sentença de 50 meses e uma multa de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões, na cotação atual) no início deste mês.

A defesa de Diddy recorreu tanto da condenação quanto da sentença, o que poderia afetar a data indicada pelo Birô Federal de Prisões.

A data reflete o tempo que o astro do hip-hop já cumpriu em uma prisão no Brooklyn.

Em julho, Combs foi absolvido por um júri das acusações mais graves — tráfico sexual e crime organizado —, mas foi condenado por duas acusações de transporte de pessoas entre estados com fins de prostituição.

Subramanian disse que estava obrigado por lei a ditar uma sentença que refletisse a severidade dos "delitos graves" de Combs, os quais, segundo ele, "causaram danos irreparáveis a duas mulheres".

O próprio Subramanian assinalou que a punição imposta era significativamente mais curta que o período recomendado pelos oficiais de liberdade condicional, de 70 a 87 meses.

O magistrado disse a Combs que estava confiante de que "aproveitará ao máximo sua segunda chance".

Entre lágrimas e antes de o juiz ditar sua sentença, Combs contou ao tribunal que estava "verdadeiramente arrependido" por suas ações.

O cantor pediu desculpas à sua família e às vítimas, dizendo que seu comportamento era "repugnante, vergonhoso e doentio".

Subramanian disse a Combs que não passaria o resto de sua vida na prisão.

"Você vai superar isso", disse o juiz ao rapper e à sua família.

