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Programa Avanço dos EUA sobre recursos estratégicos pauta o Brasil no Mundo Programa vai ao ar nesta quinta-feira (3), às 22h30, na TV Brasil

Vai ao ar nesta quinta-feira (3), às 22h30, na TV Brasil, uma nova edição do programa Brasil no Mundo com uma análise do avanço dos Estados Unidos sobre os recursos estratégicos no continente, desde a exploração do petróleo venezuelano à entrada de capital ligado ao Pentágono na única mineradora de terras raras em operação no Brasil.

O cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro Carlos Eduardo Martins é o convidado dessa edição e contribui com as análises ao lado dos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat.

Autor de livros e pesquisas sobre globalização, dependência e economia política internacional, Carlos Eduardo Martins se dedica ao estudo das relações entre América Latina, Estados Unidos e China, além das disputas de poder que moldam a geopolítica contemporânea.

A atração trata também das novas articulações entre países emergentes, a disputa pela hegemonia em inteligência artificial e o debate sobre a sua regulação no G20.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

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