CINEMA 'Avatar 3' supera US$ 450 milhões de bilheteria mundial, após uma semana em cartaz Arrecadação deve ser suficiente para manter a liderança da bilheteria na América do Norte

O filme "Avatar: fogo e cinzas” arrecadou US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) ao redor do mundo após uma semana em cartaz, sendo US$ 119 milhões somente na bilheteria de Estados Unidos e Canadá e US$ 331 milhões no mercado internacional.

As vendas de ingressos da terceira aventura do diretor James Cameron passada no planeta Pandora indicam uma pequena queda em relação ao fim de semana de estreia, ou seja, um bom desempenho no período de Natal, um dos mais movimentados do ano para os cinemas.



Esta arrecadação deve ser suficiente para manter a liderança da bilheteria na América do Norte, despachando três novos concorrentesd que entram em cartaz: a dramédia esportiva “Marty Supreme”, da produtora A24, estrelada por Timothée Chalamet; o drama musical “Song Sung Blue”, da Focus Features; e a comédia de desastre “Anaconda”, da Sony.





Enquanto isso, a animação “Zootopia 2”, da Disney, deve seguir com força durante as festas. Até agora, o filme voltado para o público familiar já arrecadou US$ 1,3 bilhão em todo o mundo, incluindo expressivos US$ 993 milhões fora dos Estados Unidos.



“Zootopia 2” superou há tempos a bilheteria do longa original, lançado em 2016, e em breve se tornará apenas a segunda animação da história — a primeira foi “Divertida Mente 2” — a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão no mercado internacional.

Às vésperas do Natal, a Disney também comemorou um marco importante. Impulsionado por sucessos como “Zootopia 2” e “Lilo & Stitch”, o estúdio superou US$ 6 bilhões em vendas globais de ingressos — US$ 2,3 bilhões nos Estados Unidos e US$ 3,65 bilhões no exterior — pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19 e pela quinta vez em sua história.

