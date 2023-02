"Avatar: O Caminho da Água" tem terceira maior bilheteria em todo o mundo

A- A+

"Avatar: O Caminho da Água" alcançou a terceira maior bilheteria de todos os tempos no mundo e com isso tornou-se um fenômeno global.



A produção, assinada por James Cameron, arrecadou cerca de USD$ 2.243,2 milhões nas bilheterias, ficando à frente de "Titanic"- que tem o faturamento atual de USD$ 2.242,8 milhões.





Com quatro indicações ao Oscar, inclusive como Melhor Filme, a produção, na América Latina, é a sétima de maior bilheteria, com pelo menos 43 milhões de expectadores que já assistiram ao filme.







Em arrecadação, o filme ocupa a primeira posição na Colômbia e em Porto Rico. Já no Chile, Peru, Bolívia, América Central e no Brasil, está entre as cinco maiores bilheterias.

