Cinema 'Avatar: O Caminho da Água' ultrapassa US$ 1 bilhão em bilheteria Em quatro dias, o filme de ficção científica arrecadou US$ 440,5 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 957 milhões no exterior

"Avatar: O Caminho da Água" arrecadou cerca de US$ 82,4 milhões neste fim de semana na América do Norte, ultrapassando US$ 1 bilhão em bilheteria em tempo quase recorde, informou neste domingo o monitor especializado da indústria Exhibitor Relations.

Em quatro dias, o filme de ficção científica arrecadou US$ 440,5 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 957 milhões no exterior. Apenas seis filmes ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em suas duas primeiras semanas.

Avatar, o primeiro filme da saga dirigida por James Cameron, arrecadou 2,9 bilhões de dólares; um recorde de bilheteria.

O filme de animação "O Gato das Botas: O Último Desejo" ficou em segundo lugar na lista de maiores bilheterias, arrecadando US$ 22 milhões entre sexta e segunda-feira.

"Pantera Negra: Wakanda para sempre", sequência do filme de 2018 da Marvel, arrecadou US$ 6,5 milhões e ficou em terceiro lugar. Em oito semanas nos cinemas, já acumula 436 milhões de dólares.

A quarta posição foi para o filme biográfico sobre a cantora Whitney Houston, "I Wanna Dance With Somebody" com US$ 5,4 milhões e o quinto lugar ficou com "Babilônia", que arrecadou $ 3,6 milhões.

Completam a lista das 10 maiores bilheterias:

6 - "Noite Infeliz (US$ 2,8 milhões)

7 - "A Baleia" (US$ 1,8 milhões)

8 - "Os Fabelmans" (US$ 1,6 milhões)

9 - "O Menu" (US$ 1,4 milhões)

10 - "Mundo Estranho" (US$ 747 mil)

