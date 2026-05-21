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Streaming Netflix divulga trailer da segunda temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar"; assista Novos episódios da produção chegam à plataforma de streaming no dia 25 de junho

A segunda temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar" estreia no dia 25 de junho. Para antecipar o que os fãs podem esperar da produção, a Netflix divulgou o trailer oficial nesta quinta-feira (21).

Nas cenas, Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley) enfrentam novos desafios. O trio aparece tentando convencer o Rei da Terra a se unir à batalha contra o temível Senhor do Fogo Ozai (Daniel Kim).

A prévia apresenta ao público a versão live-action de uma personagem “queridinha” da animação. Toph (Miya Cech), lendária mestre da dobra de terra, se junta à equipe para ajudar Anng em sua preparação como Avatar.



No elenco da nova temporada, também estão nomes como Dallas Liu, Elizabeth Yu, Ty Lee, Paul Sun-Hyung Lee e Maria Zhang. Christine Boylan assinada como produtora executiva e roteirista. Jabbar Raisani é produtor executivo e diretor, ao lado dos diretores Anu Menon, Amit Gupta e Hiromi Kamata.

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