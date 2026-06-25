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Streaming "Avatar: O Último Mestre do Ar" estreia segunda temporada na Netflix nesta quinta-feira (25) Adaptação da animação da Nickelodeon ganha sete novos episódios

Quando estreou, em 2024, a versão live-action de “Avatar: O Último Mestre do Ar” feita pela Netflix estava cercada por uma desconfiança motivada, em parte, pelo fracasso do filme de M. Night Shyamalan. Com críticas mistas, a série conseguiu afastar o fantasma do longa-metragem e conquistar seu público, garantindo continuidade no streaming.

Depois de dois anos de espera, a segunda temporada da produção estreia nesta quinta-feira (25) e segue a mesma premissa de sua antecessora: manter a essência do desenho animado, mas sem deixar de trilhar um caminho próprio.

Ao todo, são sete novos episódios. A trama é baseada no “Livro Dois: Terra”, segunda parte da animação. Após os eventos traumáticos que evitaram a invasão da Tribo da Água do Norte pela Nação do Fogo, o Avatar e seus amigos seguem em uma missão para tentar garantir a ajuda do Rei da Terra na luta contra a Nação do Fogo.



Os acontecimentos são desenvolvidos de maneira muito semelhante à série animada, mas o desfecho traz mudanças significativas, que podem desagradar parte dos fãs mais fiéis. Nesta temporada, personagens queridos pelo público se unem aos protagonistas, com destaque especial para Toph Beifong, interpretada por Miya Cech.

A prodigiosa dobradora de terra cega se torna não apenas uma mentora, mas grande amiga de Aang (Gordon Cormier). Assim como ocorre na animação, ela acaba roubando a cena diversas vezes com sua personalidade sarcástica e avessa a formalidades. Além do acerto na atriz escolhida, a série acerta ao aprofundar as origens de Toph, garantindo mais tempo de tela para uma personagem tão amada pelo público.

Os novos episódios têm como cenário principal Ba Sing Se, a capital do Reino da Terra. A série capta bem o clima distópico da cidade, que propaga uma falsa ideia de paz, com um rígido controle social e mergulhada em corrupção. Esses aspectos intensificam o caráter político da trama e corroboram para o tom mais sóbrio - em comparação à animação - adotado pelo live-action.

Outro acréscimo importante à série é o de Elizabeth Yu como Azula, que assume o cargo de grande vilã da temporada, enquanto seu irmão, Zuko (Dallas Liu), avança em sua jornada de autoconhecimento e redenção. A relação entre Aang e Katara (Kiawentiio), agora crescidos, se intensifica e um romance parece cada vez mais próximo. O luto vivido por Sokka (Ian Ousley), no entanto, é pouco explorado.

É nítido o grande investimento da Netflix nos efeitos visuais da série. O uso de CGI torna algumas cenas impressionantes, mas outras um tanto artificiais. A produção também cai no erro de lançar mão de uma fotografia excessivamente escura, algo que - infelizmente - tem sido cada vez mais recorrente entre as séries.

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