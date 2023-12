Avatares do Kiss saem em turnê após a aposentadoria de Paul Stanley e Gene Simmons

A- A+

Quando as estrelas do rock Kiss subirem ao palco pela última vez após uma carreira de 50 anos, eles entregarão seu legado a avatares tridimensionais que continuarão tocando após se aposentarem.

A banda concordou que avatares criados pela empresa de efeitos visuais do cineasta George Lucas, a Industrial Light & Magic, executem o clássico "God Gave Rock and Roll to You" como a música final no Madison Square Garden, em Nova York, no sábado.

Assim, o vocalista Paul Stanley e os companheiros de banda Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer têm algo em comum com o grupo pop sueco ABBA. O grupo está em discussões para permitir que seus avatares continuem em turnê em um acordo com o Pophouse Entertainment Group AB, empresa por trás do ABBA Voyage.

A banda é conhecida por suas eletrizantes apresentações ao vivo, tendo gravado 44 álbuns que venderam mais de 100 milhões de cópias juntas.

“O que conseguimos foi incrível, mas não é suficiente. A banda merece viver porque é maior do que nós”, disse Stanley em um vídeo gravado.

Nas versões digitais, os artistas se transformaram em jovens super-heróis. Simmons, por exemplo, é um cuspidor de fogo com asas de dragão.

O ABBA Voyage vendeu mais de 1,9 milhão de ingressos, de acordo com o CEO da Pophouse, Per Sundin. Os shows arrecadam mais de US$ 2 milhões por semana com apresentações tridimensionais de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad.

Um tour de avatar do Kiss provavelmente levará de dois a três anos para ser organizado. Antes de um programa se materializar, os avatares também podem aparecer em outras plataformas, como jogos e metaverso, destacou Sundin.

- Não poderíamos fazer isso com nenhum artista. Precisa ser uma banda com legado, com superfãs realmente dedicados. O que também torna o Kiss tão adequado para uma versão avatar são os personagens fortes dos membros. A maquiagem deles. Eles têm suas personalidades. Existem até revistas da Marvel sobre eles com superpoderes - disse Sundin.

Veja também

Música Billie Eilish brinca após 'assumir' desejo por mulheres: 'não percebi que as pessoas não sabiam'