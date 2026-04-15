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SAÚDE AVC isquêmico: conheça sintomas que fizeram Sandra Lee interromper gravação de programa Após identificar sinais, dermatologista foi hospitalizada, recuperação incluiu dois meses de tratamento e alerta sobre sinais da doença

A dermatologista americana Sandra Lee, conhecida como “rainha dos cravos”, revelou nesta terça-feira que sofreu um AVC enquanto gravava seu programa de TV, em novembro de 2025.



A princípio, a médica acreditou estar passando por uma onda de calor ao sentir suor excessivo e sensação de fraqueza, mas outros sinais comuns da doença que surgiram em seguida levaram a profissional a identificar rapidamente a necessidade de ser hospitalizada.

O episódio aconteceu durante as filmagens da série "Dr. Pimple Popper: Breaking Out" e levou à interrupção temporária da produção. Segundo a médica de 55 anos, os sintomas se agravaram, incluindo dificuldade para falar, perda de força em um lado do corpo e problemas de coordenação.

O diagnóstico foi confirmado após exames de imagem, que identificaram um AVC isquêmico — tipo causado pela obstrução do fluxo sanguíneo no cérebro.

— Foi um choque. Como médica, eu não podia negar que estava com a fala arrastada, que estava com fraqueza de um lado do corpo, mas pensei: ‘Isso é um sonho, certo?’. O que essencialmente aconteceu é que tive uma parte do meu cérebro que morreu — disse Sandra.





A condição afetou especialmente o lado esquerdo do corpo e trouxe impactos diretos na fala e na coordenação motora — habilidades essenciais para sua atuação como cirurgiã dermatológica. Após o episódio, Lee interrompeu as gravações por cerca de dois meses para se dedicar à reabilitação, que incluiu fisioterapia e terapia ocupacional.

Quais são os tipos de AVC?

Existem dois tipos de AVC:

AVC hemorrágico: ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

AVC isquêmico: ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). É o tipo mais comum de AVC e representa 85% de todos os casos.

As alterações na fala (arrastada, confusa) e fraqueza em apenas um lado do corpo (rosto, braço ou perna), sintomas sentidos pela dermatologista, estão entre os mais comuns de AVC. Outros sinais característicos da doença são:

Dificuldade na compreensão: dificuldade para entender o que os outros dizem;

Alterações na visão: perda de visão súbita ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos;

Dificuldade de equilíbrio e coordenação: tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para andar; e

Dor de cabeça.

De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, fatores de risco vasculares como diabetes, hipertensão, doença cardíaca e tabagismo podem estar relacionados a casos de AVC, mas também outros fatores mais raros. São eles doenças genéticas (exemplo: trombofilias), AVC hemorrágico por rompimento de lesões vasculares, dissecção arterial (lesão traumática em uma artéria que supre o cérebro), vasculites (inflamação ou infecção dos vasos cerebrais).

De acordo com a própria médica e especialistas que a acompanham, quadros de estresse, pressão alta e colesterol elevado contribuíram para o acometimento de Sandra. Mesmo após retomar o trabalho, ela relatou dificuldades iniciais e medo de voltar a realizar procedimentos.

Agora em recuperação, Lee afirma que decidiu tornar o caso público para alertar sobre os sinais do AVC e a importância de buscar ajuda imediata.

— Você percebe que precisa prestar atenção na sua saúde — afirmou.

A nova temporada do programa está prevista para estrear ainda em abril, marcando o retorno da dermatologista após o susto.

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