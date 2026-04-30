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FAMOSOS Após sofrer AVC, marido de Kelly Key é operado para implantar um dispositivo no coração O procedimento teve como objetivo corrigir uma condição congênita identificada durante a investigação de um AVC sofrido por ele no início de abril

A cantora Kelly Key usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido, o empresário Mico Freitas, após ele passar por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira, 30. O procedimento teve como objetivo corrigir uma condição congênita identificada durante a investigação de um AVC sofrido por ele no início de abril.

Segundo a artista, a intervenção foi bem-sucedida e o empresário segue internado, sob monitoramento médico. Apesar da evolução positiva, ela destacou que as próximas 24 horas são consideradas fundamentais para avaliar a adaptação do dispositivo implantado no coração e os primeiros sinais de recuperação.

"Cirurgia foi um sucesso! Ele segue aqui monitorando nas próximas 24 horas", escreveu Kelly Key, reforçando a confiança na equipe médica e pedindo orações aos fãs.

Entenda o diagnóstico

O quadro de saúde de Mico Freitas começou a preocupar no dia 6 de abril, quando ele apresentou sintomas típicos de um AVC isquêmico, como fala enrolada e perda de coordenação motora do lado esquerdo do corpo.

A rápida resposta foi determinante: em menos de meia hora, ele já estava sendo atendido em um hospital, o que contribuiu diretamente para evitar consequências mais graves. Após exames, os médicos confirmaram que o AVC foi causado por um coágulo que atingiu pequenas ramificações do cérebro.

Durante a investigação da causa, foi diagnosticado um forame oval patente (FOP), uma pequena abertura no coração que pode permitir a passagem de coágulos para a circulação cerebral, aumentando o risco de eventos como o AVC.

Como foi o procedimento no coração

A cirurgia realizada teve como objetivo fechar essa abertura por meio da implantação de um dispositivo específico. O procedimento é considerado minimamente invasivo e bastante eficaz na prevenção de novos episódios.

Antes da operação, Kelly Key já havia explicado que o momento exigia cautela e fé. "Estamos confiantes na equipe médica. Após o procedimento, entram as 24 horas mais importantes", afirmou.

O empresário também se manifestou nas redes sociais nos dias que antecederam a cirurgia, relatando ansiedade e fragilidade emocional diante do momento. "A cabeça fica a mil. Não tenho tido disposição para quase nada", escreveu.

Recuperação e apoio do público

Mesmo diante do susto, o quadro atual de Mico Freitas é considerado estável. Ele está consciente, com boa evolução clínica e cercado pelo apoio da família.

Kelly Key destacou que a agilidade no atendimento foi decisiva para o desfecho positivo até aqui. "Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença", relembrou.

Desde então, fãs e amigos do casal têm enviado mensagens de apoio, reforçando uma rede de solidariedade que, segundo o próprio empresário, tem sido essencial neste processo de recuperação.

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