Música "Ave Mulher": Natascha Falcão lança álbum de estreia e videoclipe nas plataformas digitais Com produção musical de Beto Lemos e Carlos do Complexo, o disco conta com diversos parceiros, entre eles, o cantor e compositor pernambucano Otto

Inspirado na lenda do Agreste pernambucano sobre uma ave que simboliza abundância, entrega e alegria, “Ave Mulher”, álbum de estreia lançado pela pernambucana Natascha Falcão já está disponível nas plataformas de música. Mas não adianta procurar no google sobre a tal lenda, pois ela vive apenas no imaginário fértil da artista, sendo agora finalmente revelada ao público em forma de canções.

Com produção musical de Beto Lemos e Carlos do Complexo, o disco conta com diversos parceiros, entre eles, o cantor e compositor pernambucano Otto. Junto ao álbum, a artista também lançou um videoclipe dirigido pelo filmaker Rikko Oliveira, já disponível no Youtube da Biscoito Fino. Os lançamentos revelam um dos muitos talentos artísticos de Natascha, que tem despontado nacionalmente como atriz, profissão que defende desde 2006.

Recentemente, ela ganhou projeção após participar de duas oficinas para atores da Rede Globo e aceitar o convite para duas produções da emissora. Em “Mar do Sertão”, novela das 18h, cantou no casamento dos personagens Candoca e Zé Paulino, a convite do diretor Allan Fiterman. Em “Vai na Fé”, da faixa das 19h, Natascha vive Carmem, affair do personagem de José Loretto, em participação especial.

O universo da mulher

O álbum cria uma narrativa que mistura fantasia e realidade para expressar, através da poesia e do conceito visual, temas ligados ao universo feminino como mistério, liberdade, vulnerabilidade e força. No repertório, "Ave Mulher" traz a canção “Por que”, composta por Otto. “Essa música sempre me emocionou muito e eu disse a ele que um dia a cantaria. Otto é um artista especial, um pernambucano que encontrou espaço no mainstream, abrindo portas para novos artistas nordestinos”, elogia Natascha.

Além de assinar a música que dá nome ao álbum, a artista revela ainda a faceta compositora em quatro faixas: “Banho de flor (com Marina Duarte); “Mastigar estrelas” (com Rafael Duarte); “Feito vento” (com Marina Duarte) e “Mapa da alegria” (com Beto Lemos e Marco Axé). “A música pernambucana faz parte das minhas influencias, como coco, maracatu, frevo, ciranda, forró e mangue beat. Mas sempre ouvi muita MPB e música internacional. Gosto de descobrir novos artistas, saber o que está se ouvindo mundo afora”, complementa.

Clipe com conceito fashion film

“Encontrei um videomaker chamado Rikko Oliveira, que faz um trabalho muito lindo e me identifiquei muito. Ele faz um trabalho com animes e foto de moda, muito sofisticado esteticamente. Eu olhei e pensei que esse era meu olhar também”, conta Natascha. “Eu e ele ficávamos muito espantados como casavam as nossas referências, o match da vida! Foi muito lindo porque tivemos uma reunião, trocamos ideias, ele montou a equipe dele em São Paulo, pegamos uma diária no estúdio que ele trabalha e a gente fez esse clipe. E a ideia era ser mesmo uma coisa meio clipe, meio fashion film”, conta.



Assista:

Sobre Natascha Falcão

Nascida em Recife, Natascha fez sua estreia na carreira artística como atriz, em 2006. Apesar de ter se formado em Jornalismo em 2012, mas sempre teve como prioridade a carreira artística. Há 10 anos mora no Rio de Janeiro, onde se graduou na Faculdade de Dança Angel Vianna, se tornou vocalista de uma banda, em 2015, ano em que decidiu também se dedicar a essa carreira.

Como cantora e artista da música, brilhou na edição de 2021 do Festival Mimo, em uma performance arrebatadora que amplificou a curiosidade sobre o seu trabalho. “Ser nordestina é uma parte muito importante da minha identidade e construção, mas é engraçado como a gente se sente mais do Nordeste quando sai de lá”, conclui a artista. "Nesse momento tão carente de poesia, meu maior desejo é que minha música chegue aos ouvidos e corações de muita gente".

Apesar de estar há uma década distante, ela jamais esquece de sua origem. “Pernambuco é minha casa, meu lugar para voltar, é quem eu sou. Minhas referências a minha vida inteira foi aí, só que tenho esse desejo de voar mesmo, de conhecer outras coisas e abrir os horizontes. E vou vivendo, criando raízes e a ciganinha acaba me levando para outros lados, mas Pernambuco é minha paixão, minha casa, minha vida”.

"Ave Mulher, disco de estreia da pernambucana Natascha Falcão

