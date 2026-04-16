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RELANÇAMENTO

"Ave Sangria" ganha nova prensagem após anistia histórica da banda

Relançamento em vinil do álbum de estreia da banda pernambucana chega nesta quinta (16) e coincide com reconhecimento oficial da perseguição sofrida durante a ditadura militar

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Marco Polo e Almir de Oliveira celebram reedição do disco, que acontece no momento em que a banda recebe anistiaMarco Polo e Almir de Oliveira celebram reedição do disco, que acontece no momento em que a banda recebe anistia - Foto: Flora Negri/Divulgação

O álbum “Ave Sangria” (1974), marco da contracultura brasileira e da psicodelia nordestina, retorna ao catálogo em uma nova prensagem em vinil lançada nesta quinta (16), pela Três Selos Rocinante.

Mais do que um resgate fonográfico, a reedição chega acompanhada de um reconhecimento histórico: a recente anistia concedida pelo Estado brasileiro aos integrantes do grupo recifense, tornando-o a primeira banda do país a receber tal reparação.

A nova edição, em LP de 180 gramas e com capa dupla, reafirma a relevância de um disco que atravessou décadas como item cult – impulsionado, sobretudo, pela circulação informal e pela redescoberta por jovens ouvintes.

“Essa nova prensagem do disco ‘Ave Sangria’ é uma conquista da gente e do povo brasileiro”, afirma o compositor, violonista e guitarrista Almir de Oliveira.

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Um disco interrompido pela censura
Lançado em 1974, pela Continental, o único álbum da formação original da Ave Sangria (Marco Polo, Almir de Oliveira, Paulo Rafael, Ivinho, Agrício Noya e Israel Semente) sintetiza a fusão entre rock psicodélico e elementos da música tradicional nordestina, em diálogo com a efervescência cultural do Recife.

A banda construiu uma estética ousada, que flertava com o experimentalismo e a androginia em plena ditadura militar.

Poucos meses após chegar às lojas, porém, o disco foi retirado de circulação e proibido nas rádios. A censura do regime militar recaiu especialmente sobre a faixa “Seu Waldir”, considerada pelos órgãos do regime como “apologia ao homossexualismo”.

O impacto foi imediato: shows cancelados, contrato com a gravadora rescindido, carreira interrompida e o fim precoce do grupo.

“Frustrou toda a nossa proposta, que era justamente de se instrumentalizar com tudo que a gente precisava na música, de instrumentos, de produção, de tudo mais, lugar pra ensaiar… nada disso foi possível, porque houve a proibição”, relembra Almir.

Anistia e reparação histórica
Mais de cinco décadas depois, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a perseguição política sofrida pela banda. No dia 26 de março deste ano, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília (DF) decidiu pela reparação dos danos ao grupo, tornando-se a Ave Sangria a primeira banda anistiada no Brasil, o que incluiu um pedido formal de desculpas, indenização retroativa e pensão vitalícia.

No Recife, a sessão da Comissão de Anistia foi transmitida pelo Memorial da Democracia de Pernambuco Fernando de Vasconcellos Coelho, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, acompanhada por Almir de Oliveira e Marco Polo, os únicos integrantes originais ainda vivos.

O processo, iniciado em 2016, enfrentou negativas e só foi concluído após nova solicitação em 2023. “Foram anos de processo. Mas, conseguimos! É uma vitória não só da gente, mas da democracia brasileira”, celebra Almir.

Para o músico, além do ressarcimento material, o reconhecimento teve um efeito simbólico profundo. “Foi um alívio interior, um banho por dentro de si, pela mente, pela alma. Por tudo que a gente teve que enfrentar”, afirma.

A decisão da Comissão de Anistia contempla Almir e Marco Polo, além de Katia Regina Cruz de Oliveira, viúva de Agrício de Carvalho Noya Filho – que foi percussionista da Ave Sangria –, que receberá o benefício. 

Retorno impulsionado pelas novas gerações
Se a ditadura tentou apagar o disco, a internet e o interesse de novos públicos garantiram sua sobrevivência. Segundo Almir, foi a juventude que provocou o retorno da banda, a partir de 2014. “Não foi produtor, nem mídia. Foi a juventude que provocou tudo isso”, destaca.

A nova prensagem consolida esse movimento de redescoberta e reposiciona Ave Sangria como documento vivo da resistência artística brasileira. Entre memória e reparação, a volta do disco às prateleiras é símbolo de uma história que, embora interrompida, nunca deixou de ecoar.

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