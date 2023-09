Ave Sangria se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Recife após aprovação na Câmara Municipal

A- A+

A Câmara Municipal do Recife aprovou, em primeira votação, nesta segunda-feira (18), o projeto que torna a banda Ave Sangria Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. De autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), o projeto votará a ser votado, na sessão desta terça-feira (19), mas já está aprovado pelo Plenário da Casa de José Mariano.



"Aprovamos hoje na Câmara do Recife um projeto de lei que torna a banda Ave Sangria Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.A Ave Sangria é considerada uma das melhores bandas de rock psicodélico do Brasil e tem uma contribuição cultural única para a nossa cidade. Merece todas as nossas homenagens. Viva a Ave e todos os seus músicos!", postou a vereadora em suas redes sociais.



Sobre a banda Ave Sangria

O grupo brasileiro de rock psicodélico, um dos principais expoentes da cena musical psicodélica pernambucana dos anos 1970,urgiu em 1968, quando Almir conheceu o cantor Marco Polo, que dividiu com Almir a função de compor as músicas da banda. O baixista tocava covers em conjuntos de bailes, mas ele queria mesmo era trabalhar de forma autoral, o mesmo que Marco, e houve uma identificação rápida entre a dupla.



A banda Ave Sangria é contemporânea de Alceu Valença, Flaviola e O Bando do Sol, Lula Côrtes, Marconi Notaro e Lailson. A maior parte dos seus músicos nasceu e viveu a vida toda na Vila dos Comerciários, região pobre de Recife. O embrião da banda foi o grupo inicialmente chamado de Tamarineira Village (em referência ao Greenwich Village de Nova York e ao bairro da Zona Norte do Recife). Durante 1973, o grupo chegou a se apresentar com esse nome em Salvador, Natal e João Pessoa.

O conjunto mudou de nome por sugestão de uma cigana que os integrantes conheceram no interior da Paraíba. Era formado por Marco Polo (vocais), Ivson Wanderley (guitarra solo e violão), Paulo Raphael (guitarra base, sintetizador, violão, vocal), Almir de Oliveira (baixo), Israel Semente (bateria) e Agrício Noya (percussão). Dessa primeira formação surgiu o álbum Ave Sangria, gravado no Rio de Janeiro em maio e lançado em junho de 1974.

O álbum ficou apenas um mês e meio nas lojas – em agosto ele foi proibido pela Ditadura. O grupo foi alvo da censura do governo militar, com questionamentos morais à canção "Seu Waldir". A ilustração da capa do primeiro disco da banda sofreu modificações, sendo definida pelos integrantes como um "papagaio drag queen".

Retorno 40 anos depois

Em 2014, a banda se reuniu para realizar shows comemorativos aos 40 anos do seu álbum. O primeiro deles aconteceu em 2 de setembro, no Teatro de Santa Isabel. A apresentação acabou rendendo shows Brasil afora, incluindo o festival Psicodália, em 2015, em Santa Catarina. Também nesta época, o álbum é relançado em CD e vinil, além do áudio do show Perfumes y baratchos, famoso por ser a última performance da banda.

Em 26 de abril de 2019, 45 anos após o lançamento do primeiro álbum, voltaram ao mercado fonográfico com Vendavais, disco que contou com 3 integrantes da formação original: Almir, Marco Pólo e Paulo Rafael (morto em 2021). O disco apresentou 11 músicas inéditas, compostas entre 1972 e 1974, mas até então inéditas em disco. O disco foi eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Integrantes

Veja também

GRAFITTI A arte urbana nas periferias ganha evidência com o projeto "Entre-ruas", que segue até novembro