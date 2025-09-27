Avenged Sevenfold adia shows no Brasil para 2026 por saúde de vocalista
Cantor foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais
Os shows da banda Avenged Sevenvold no Brasil, previstos para outubro, foram adiados e devem ser remarcados para 2026. A informação foi divulgada pela produtora 30e na noite de ontem, 26, e o motivo é um problema de saúde de um dos integrantes do grupo.
O vocalista M. Shadows publicou um vídeo em que explica ter sido diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais. Segundo ele, se poupar sua voz, fazer tratamento e reabilitação, voltará a cantar o mais breve possível.
"Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos se manterão válidos para os shows reagendados - novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Obrigado por seu apoio, amor e compreensão", disse.
"Minhas desculpas a todos que fizeram planos e gastaram dinheiro [para acompanhar os shows da banda]. Mas tenho que tomar a decisão responsável neste caso", concluiu.
A produtora ainda não confirmou as novas datas dos shows, mas informou que elas "devem ser reagendadas para o início de 2026", e que os ingressos se manterão válidos. Mais informações sobre políticas de reembolso serão divulgadas em breve no site Eventim
O Avenged Sevenfold faria um show no Allianz Parque, em São Paulo, em 4 de outubro. Antes, se apresentaria na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, em 2 de outubro.