Avenged Sevenfold adia shows no Brasil para 2026 por saúde de vocalista

Os shows da banda Avenged Sevenvold no Brasil, previstos para outubro, foram adiados e devem ser remarcados para 2026. A informação foi divulgada pela produtora 30e na noite de ontem, 26, e o motivo é um problema de saúde de um dos integrantes do grupo.



O vocalista M. Shadows publicou um vídeo em que explica ter sido diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais. Segundo ele, se poupar sua voz, fazer tratamento e reabilitação, voltará a cantar o mais breve possível.



"Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos se manterão válidos para os shows reagendados - novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Obrigado por seu apoio, amor e compreensão", disse.





"Minhas desculpas a todos que fizeram planos e gastaram dinheiro [para acompanhar os shows da banda]. Mas tenho que tomar a decisão responsável neste caso", concluiu.



A produtora ainda não confirmou as novas datas dos shows, mas informou que elas "devem ser reagendadas para o início de 2026", e que os ingressos se manterão válidos. Mais informações sobre políticas de reembolso serão divulgadas em breve no site Eventim



O Avenged Sevenfold faria um show no Allianz Parque, em São Paulo, em 4 de outubro. Antes, se apresentaria na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, em 2 de outubro.

