Show Avenged Sevenfold volta ao Brasil com shows em São Paulo e Curitiba; veja como comprar ingressos Os shows acontecem no dia 2 de outubro, em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski); e no dia 4 de outubro, em São Paulo (Allianz Parque)

A banda Avenged Sevenfold retorna ao Brasil para dois shows nas cidades de Curitiba e São Paulo, no mês de outubro. O anúncio foi feito nesta segunda (17).

A banda traz a turnê "Life Is But A Dream..." para a América Latina, e a pré-venda exclusiva para os fãs brasileiros acontece nesta terça (18), de 12h na plataforma do Eventim.

Veja os valores dos ingressos da turnê do Avenged Sevenfold "Life Is But A Dream..." no Brasil:

Curitiba: 02/10 (Pedreira Paulo Leminski)

Pista: R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira)

Pista Premium: R$375,00 (meia) | R$750,00 (inteira)

São Paulo: 04/10, (Allianz Parque)

Cadeira Superior: R$155,00 (meia) | R$310,00 (inteira)

Pista: R$205,00 (meia) | R$410,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$250,00 (meia) | R$500,00 (inteira)

Pista Premium: R$405,00 (meia) | R$810,00 (inteira)

