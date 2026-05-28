"Avenida Brasil 2": Carminha vingativa? Volta de Nina, Tufão e Mãe Lucinda? Veja possível elenco

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Passaram-se mais de treze anos desde que o Brasil “parou” para assistir ao desfecho da saga da vingança de Nina (Débora Falabella), ou Rita, seu nome verdadeiro, contra uma das vilãs mais sórdidas odiadas dos últimos tempos, Carminha (Adriana Esteves), em pleno subúrbio do Rio. O último capítulo de Avenida Brasil (2012), escrita por João Emanuel Carneiro, registrou marca incríveis de audiência e ainda ficou marcado pelas cenas que mostravam as ruas do país completamente esvaziadas.

Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil - TV Globo / Divulgação

Apesar de ainda não estar confirmada oficialmente, uma continuação da novela já começa a ser especulada nas redes sociais para os próximos meses. Mas, afinal, quem dos personagens (ou os atores do elenco original) volta para o Divino?

Uma das grandes dúvidas é exatamente sobre Carminha. A grande vilã terminou a primeira novela regenerada e vivendo no lixão. Para um retorno, a dúvida é se ela voltaria ao crime ou se seria testada a continuar vivendo em sua nova linha. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Adriana Esteves já teria aceitado a reviver a personagem.

E se o motor da primeira trama foi a obsessão de Nina por vingança, treze anos depois, ela possivelmente seria a nova cabeça da família. Débora Falabella é outra do elenco original que já teria aceitado a retornar, mas ainda não se sabe se ela teria apenas uma breve participação. Já o par romântico dela, Jorginho, formou família com a protagonista ao fim da novela e também deve reaparecer, vivido por Cauã Reymond.

Também de acordo com a Folha, Tufão, o eterno craque do Divino FC interpretado por Murilo Benício, retorna inspirado na trajetória de ex-jogadores de futebol. Enquanto isso, a sua Monalisa (Heloísa Périssé), com quem terminou a novela, poderia apenas uma breve participação na continuação da novela, segundo os rumores.

Outro núcleo importante na novela é o do lixão. Vera Holtz, que deu vida à Mãe Lucinda, também estaria confirmada no elenco, mas sua participação na novela não seria muito prolongada. Outros personagens do cenário, entretanto, tendem a ficar de fora. É o caso de Nilo, vivido por José de Abreu na primeira novela, que não retorna depois de morrer na primeira parte, exigindo que esta trama fosse repensada — ainda mais porque Carminha terminou como uma nova “mãe do lixão” em 2012.

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