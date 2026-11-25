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Novela 'Avenida Brasil 2' já tem data para estrear na Globo; veja detalhes Apesar de seu passado vilanesco, Carminha será bem recebida por parte do elenco original

Continuação da trama de sucesso de 2012, Avenida Brasil 2 já tem data para estrear na Globo. Com os retornos de Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond, a sequência terá seu primeiro capítulo transmitido em 25 de janeiro de 2027, data que marca também o aniversário de 473 anos da cidade de São Paulo. A informação é do jornal Folha de S Paulo.

Outros nomes confirmados no elenco incluem Marcos Caruso, Heloísa Perissé, que também estrelaram o folhetim original, Joaquim Lopes, Nívea Maria, Stella Maria Rodrigues, Roberto Bomfim e Evelyn Castro.

De acordo com sinopse divulgada pela Globo em setembro, Carminha (Esteves) começará Avenida Brasil 2 sendo reconhecida pelos seus trabalhos sociais após o fechamento do lixão. Vista como exemplo de superação dentro de sua comunidade, ela tentará restabelecer conexões que foram destruídas por seus atos do passado - ou na novela original -, com destaque a uma reaproximação de sua filha, Ágata (Karol Lannes).

Apesar de seu passado vilanesco, Carminha será bem recebida por parte do elenco original. A mudança de personalidade, no entanto, causará desconfiança na família de Tufão (Benício), que se tornou um empresário de sucesso, com aqueles que foram afetados pelas ações da suposta ex-vilã questionando até que ponto sua redenção é verdadeira.

O retorno ainda afetará Nina (Falabella), que enfrentará dificuldades para acreditar que a mulher que tanto prejudicou sua vida está transformada.

A comunidade do Divino também ganhará destaque, com novos personagens como Renan Vitória (Thomás Aquino), com quem Carminha estabelecerá uma relação de interesses e jogos de poder

Assinada por João Emanuel Carneiro, a nova trama terá direção artística de Ricardo Waddington e direção geral de Henrique Sauer e promete manter os elementos que fizeram de Avenida Brasil um sucesso internacional, misturando história de vingança com reviravoltas e humor.

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