''Avenida Brasil'' deve ganhar continuação com Adriana Esteves e Murilo Benício
Exibida em 2012, a novela é considerada um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.
Os icônicos personagens Carminha e Tufão, vividos por Adriana Esteves e Murilo Benício, podem voltar à Globo em uma possível continuação de Avenida Brasil. Exibida em 2012, a novela é considerada um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.
De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a emissora procurou o autor João Emanuel Carneiro, que teria aceitado dar continuidade à história. Os primeiros esboços do projeto já estariam em andamento. Procurada pelo Estadão, a Globo ainda não confirmou a produção. O espaço segue aberto.
Adriana Esteves e Murilo Benício também já teriam sinalizado interesse em reviver os papéis de Carminha e Tufão. Ainda não há informações sobre o restante do elenco. A previsão é que a produção estreie em 2027.
A trama original de 'Avenida Brasil'
Avenida Brasil acompanha a trajetória de Rita, que perde o pai, Genésio, após uma armação da madrasta Carminha. Ainda criança, ela é deixada por Carminha e seu cúmplice Max em um lixão, onde passa a viver sob os cuidados de Nilo. A partir daí, cresce movida pelo desejo de vingança.
Carminha constrói uma nova vida ao lado de Tufão, famoso jogador de futebol que atropela Genésio sem saber e, acreditando ter sido "confiado" à viúva, decide ajudá-la. Ela se aproveita da culpa do atleta e se insere definitivamente em sua família.
Enquanto Rita enfrenta uma infância difícil, Carminha ascende socialmente e conquista a confiança dos parentes de Tufão, mantendo a relação secreta com Max. Anos depois, Rita retorna com uma nova identidade e uma vida transformada, disposta a desmascarar a madrasta e reaver sua história.
O elenco contou com Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Débora Falabella (Nina/Rita), Mel Maia (Rita), Cauã Reymond (Jorginho), Marcello Novaes (Max), Vera Holtz (Lucinda), José de Abreu (Nilo), Heloísa Périssé (Monalisa), Eliane Giardini (Muricy), Letícia Isnard (Ivana), Ana Karolina (Ágata) e Bruno Gissoni (Iran), entre outros nomes.