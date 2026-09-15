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TELEVISÃO

Avenida Brasil 2: saiba quais são as caras novas que integram o elenco da próxima novela das 21h

Além de Adriana Esteves, Murilo Benício e Débora Falabella, novas histórias serão contadas na sequência da trama global

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Avenida Brasil 2, próxima novelas das 21h da Globo, terá novos personagens junto ao núcleo já conhecido da novelaAvenida Brasil 2, próxima novelas das 21h da Globo, terá novos personagens junto ao núcleo já conhecido da novela - Foto: TV Globo/Diulgação

Carmen Lúcia, Tufão, Nina e a vibe do bairro carioca do Divino em breve estarão de volta às telas, para dar sequência a uma das telenovelas memoráveis da televisão brasileira: Avenida Brasil 2 foi confirmada pela Globo e em janeiro de 2027 vai ocupar o horário das 21h na emissora.

Atualmente na reprise em Vale a Pena Ver de Novo, 14 anos depois da primeira versão Carminha retorna e, ao que parece, outra mulher, transformada e admirada. Ela se junta a novos personagens do elenco, vividos por nomes como Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Roberto Bonfim, Cris Vianna e o ator pernambucano Thómas Aquino, entre outros.

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Adriana Esteves e Murilo Benício retornam à Av. Brasil 2 em janeiroAdriana Esteves e Murilo Benício retornam à Av. Brasil 2 em janeiro | Crédito: TV Globo/Divulgação

Escrita por João Emanuel Carneiro, "Avenida Brasil 2" vai registrar, também, o retorno da parceria entre o autor e o diretor artístico Ricardo Waddington.

"A novela é uma continuação e mantém a marca que sempre definiiu a obra: velocidade de trama, acontecimento a cada capitulo, uma história que não para de andar. Essa é uma de suas maiores forças, agora, a serviço de novos conflitos", conta Waddington.

Elenco
Dos veteranos, terão suas histórias retomadas, além de Adriana Esteves, Murilo Benício e Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso e Juliano Cazarré, entre outros.
 

Thalita Carauta e Ravel Andrade integram as novidades do elenco de Av. Brasil 2Thalia Carauta e Ravel Andrade estão entre as novidades do elenco de Av. Brasil 2 | Crédito: TV Globo/Divulgação

Já as novidades do elenco vêm com Thalita Carauta e Jéssica Ellen, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues e Fábio Scalon, algumas das "caras inéditas" da continuação da novela.

SERVIÇO
Avenida Brasil 2
Estreia em janeiro de 2027, às 21h, na TV Globo

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