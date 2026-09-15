Avenida Brasil 2: saiba quais são as caras novas que integram o elenco da próxima novela das 21h
Além de Adriana Esteves, Murilo Benício e Débora Falabella, novas histórias serão contadas na sequência da trama global
Carmen Lúcia, Tufão, Nina e a vibe do bairro carioca do Divino em breve estarão de volta às telas, para dar sequência a uma das telenovelas memoráveis da televisão brasileira: Avenida Brasil 2 foi confirmada pela Globo e em janeiro de 2027 vai ocupar o horário das 21h na emissora.
Atualmente na reprise em Vale a Pena Ver de Novo, 14 anos depois da primeira versão Carminha retorna e, ao que parece, outra mulher, transformada e admirada. Ela se junta a novos personagens do elenco, vividos por nomes como Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Roberto Bonfim, Cris Vianna e o ator pernambucano Thómas Aquino, entre outros.
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Escrita por João Emanuel Carneiro, "Avenida Brasil 2" vai registrar, também, o retorno da parceria entre o autor e o diretor artístico Ricardo Waddington.
"A novela é uma continuação e mantém a marca que sempre definiiu a obra: velocidade de trama, acontecimento a cada capitulo, uma história que não para de andar. Essa é uma de suas maiores forças, agora, a serviço de novos conflitos", conta Waddington.
Elenco
Dos veteranos, terão suas histórias retomadas, além de Adriana Esteves, Murilo Benício e Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso e Juliano Cazarré, entre outros.
Já as novidades do elenco vêm com Thalita Carauta e Jéssica Ellen, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues e Fábio Scalon, algumas das "caras inéditas" da continuação da novela.
SERVIÇO
Avenida Brasil 2
Estreia em janeiro de 2027, às 21h, na TV Globo