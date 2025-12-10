"Avenida Brasil" turca chega ao Brasil na esteira dos sucessos das "dizis"

A- A+

Na Turquia, Carminha virou Nur e Nina, Leyla. Mas somente os nomes mudaram, porque a rivalidade continua a mesma dos tempos de “Avenida Brasil”, novela da TV Globo exibida em 2012. A história criada por João Emanuel Carneiro ganhou uma adaptação turca em 2024, “Leyla: sombras do passado”, que agora aterrissou no Globoplay, na esteira de outros sucessos do país como “Dolunay” e “Hercai: amor e vingança”. Toda segunda-feira, entram no ar novos episódios e, no próximo dia 15, ela estreia na TV no canal Globoplay Novelas (antigo Viva), às 20h55, de segunda a sábado.

Embora a história se mantenha centrada no plano de vingança de uma jovem chef de cozinha contra a ex-madastra que destruiu sua família, “Leyla” teve detalhes inseridos no contexto local e temporal. Aumentou a carga melodramática, típica das dizis (como são chamadas as produções turcas), e adicionou e reduziu outras tramas, já que a mais recente tem 52 capítulos a menos do que a original. Por lá, a ideia agradou. Aqui, parece que também, a julgar pela presença de “Leyla” no top 5 do Globoplay desde a estreia. Ontem, era a terceira produção mais vista, apesar de a plataforma não divulgar números detalhados.

— A sinceridade das atuações, a força da narrativa e a estética visual facilitaram a conexão do público turco com a história — diz ao GLOBO por email Cemre Baysel, escalada para o papel de Leyla, que, por aqui, foi de Débora Falabella. —E os espectadores brasileiros também são calorosos, emotivos e abraçam profundamente os personagens. Acho que a autenticidade da Leyla, as vulnerabilidades emocionais e a trajetória de cura ressoam de forma muito natural com o público no Brasil também.

Cemre Baysel tem 26 anos e trabalha na TV desde os 15. Com seis milhões de seguidores nas redes sociais, seu nome é frequente em elencos de dizis. No Brasil, pode ser vista também em “Jogos do destino” (Globoplay), como uma jovem que acredita na felicidade apenas se conseguir casar com seu primeiro amor.

Leia também • Novela vertical: formato estreia nesta terça (25) nas redes sociais da TV Globo • "Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo, vai ao ar em janeiro de 2026 • Neymar, Romário, Helena: futebol e novela influenciam nomes no Brasil — Acho que Turquia e Brasil vêm de uma tradição de contar histórias sinceras — diz a atriz, sobre os motivos de tramas de seu país estarem ganhando tantos fãs por aqui. — O universo visual realmente envolve o público. A textura de Istambul, suas cores e seu ritmo de vida são fascinantes.

Sucesso internacional

Nem Cemre nem Gonca Vuslateri, a intérprete de Carminha (Adriana Esteves), assistiram à versão original antes do trabalho, mas a vilã já tem recebido retorno dos noveleiros nacionais.

—Quando um ator assume um papel, geralmente não se baseia em como outros o interpretaram — diz por email Gonca. —Mas fiquei feliz porque os espectadores daí disseram que havia muitas semelhanças entre Nur e Carminha. Apesar de todas as camadas dramáticas, a capacidade dela de enxergar situações com um olhar bem-humorado a tornou ainda mais charmosa.

Quem teve contato com o personagem de 2012 foi Halil Ibrahim Ceyhan, o Tufan (Tufão), aqui interpretado por Murilo Benício. O ator, que começou a carreira como modelo em 2007 e hoje está no hall dos galãs locais, se globalizou com “Emanet”, trama de 2020 que foi sucesso no mundo inteiro. Hoje, comemora os efeitos da internacionalização das produções em seus compatriotas.

—Os espectadores turcos agora estão muito mais confiantes na qualidade do conteúdo que está sendo criado e na forma como se veem refletidos nele. Sei que seu impacto e a alta qualidade das produções continuarão a repercutir ainda mais ao redor do mundo — diz Halil também por email.

