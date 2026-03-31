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Novela Avenida Brasil volta à Globo: relembre a trama, o elenco e cenas que marcaram a novela Anos depois, já adulta, Rita retorna ao Brasil com uma nova identidade, Nina, e passa a trabalhar na casa da ex-madrasta para colocar em prática seu plano

A novela Avenida Brasil retornou à programação da TV Globo a partir desta segunda-feira, 30, no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama acompanha a trajetória de Rita, também conhecida como Nina, em um plano de vingança contra a ex-madrasta Carminha.

Exibida originalmente em 2012, e reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2019, a novela gira em torno de relações familiares marcadas por conflitos, traições e reconciliações, com ambientação no bairro fictício do Divino, no Rio de Janeiro.

A história de vingança

A narrativa começa com Rita (interpretada na infância por Mel Maia e, na fase adulta, por Débora Falabella), filha de Genésio (Tony Ramos). Após a morte do pai, a menina é abandonada pela madrasta Carminha (Adriana Esteves) em um lixão.

Anos depois, já adulta, Rita retorna ao Brasil com uma nova identidade, Nina, e passa a trabalhar na casa da ex-madrasta para colocar em prática seu plano. Ao longo da trama, a personagem também recorre à chantagem como forma de atingir Carminha.

No decorrer da história, Nina reencontra Jorginho (Cauã Reymond), seu amor de infância, que foi adotado por Carminha e é filho de criação de Tufão.

O núcleo do Divino

O ex-jogador de futebol Tufão, interpretado por Murilo Benício, é uma das figuras centrais da trama. Morador do bairro do Divino, ele vive com Carminha, além de familiares como Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini), e do cunhado Max (Marcello Novaes).

O bairro também reúne personagens ligados ao Divino Futebol Clube, como Jorginho, Iran (Bruno Gissoni), Leandro (Thiago Martins) e Roni (Daniel Rocha). Outros pontos importantes incluem o salão de Monalisa (Heloisa Périssé) e a loja de Diógenes (Otávio Augusto), frequentados por personagens como Suellen (Isis Valverde) e Darkson (José Loreto).

Cenas marcantes

Entre os momentos mais lembrados da novela está o confronto em que Nina revela sua verdadeira identidade a Carminha, consolidando um dos embates centrais da trama. A relação entre as duas personagens conduz os principais conflitos ao longo da história.

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