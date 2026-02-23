A- A+

Novela 'Avenida Brasil' volta à tela da Globo no 'Vale a Pena Ver de Novo'; saiba mais Sucesso de João Emanuel Carneiro volta à tela da TV Globo no dia 30 de março, 14 anos após a exibição original

Uma das novelas de maior sucesso das últimas décadas, ‘Avenida Brasil’, fenômeno da dramaturgia brasilleira, aclamada pela crítica e audiência em 2012 - ano de sua exibição original - agora retorna à programação da TV Globo no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, logo após os capítulos finais de ‘Rainha da Sucata’.



O sucesso de João Emanuel Carneiro será reexibido a partir do dia 30 de março, 14 anos após sua exibição original.



Os fãs da novela poderão recordar da trama que se passa no bairro do Divino e matar a saudade de Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso), Max (Marcelo Novaes) e tantos outros personagens memoráveis.



A novela tornou-se um fenômeno nacional, marcando a cultura popular da década de 2010. Catorze anos após a exibição original, a obra e seus personagens seguem vivos na memória do público, frequentemente lembrados por cenas e falas que se tornaram memes, como “É tudo culpa da Rita!”, “Toca pro inferno, motorista!” e “A partir de agora, você vai me chamar de senhora!”.



Avenida Brasil

Escrita por João Emanuel Carneiro, a obra acompanha a trajetória de Rita (Mel Maia), a menina órfã que vê seu mundo desmoronar e tem a infância roubada quando seu pai, Genésio (Tony Ramos), sofre um grande golpe.

O viúvo se casa com Carminha, acreditando ter encontrado uma nova chance de felicidade; no entanto, a mulher fria e ambiciosa arma para roubar seu dinheiro com a ajuda do amante, Max. Vítima silenciosa da crueldade da madrasta, Rita descobre o plano e a desmascara, mas logo em seguida Genésio morre, atropelado acidentalmente pelo jogador de futebol Tufão.

Tomado pela culpa, o atleta se aproxima de Carminha para ampará-la, e ela se aproveita da situação. Após seduzir Tufão e ficar com todo o dinheiro do falecido marido, a vilã abandona a enteada em um lixão para se livrar da única testemunha de seus crimes.



No local, Rita passa a sofrer com a exploração de Nilo (José de Abreu), mas encontra proteção em Mãe Lucinda (Vera Holtz) e cria um laço profundo com o menino Batata (Bernardo Simões), vivendo um amor de infância que marca os dois.

Carminha (Adriana Esteves) e Rita (Mel Maia) | Foto: João Miguel/Globo (Divulgação)

O destino, porém, os separa quando Rita é adotada por um casal argentino. Carminha, por sua vez, ascende socialmente ao se casar com Tufão e convencer o jogador a adotar Batata – que, na verdade, é seu filho biológico com Max –, passando a chamá-lo de Jorginho. Mesmo seguindo caminhos distintos, Rita e Batata mantêm viva a memória do vínculo que os uniu.



Doze anos após ser abandonada, Rita, agora chamada Nina (Débora Falabella), retorna ao Brasil decidida a executar seu plano de vingança contra Carminha. Chef de cozinha na Argentina, ela se infiltra na mansão de Tufão ao ser contratada por Ivana (Letícia Isnard), passando a acompanhar de perto a rotina da ex-madrasta, que posa de esposa exemplar, enquanto mantém um caso secreto com Max, agora seu cunhado.

Carminha vive ainda com a filha Agatha (Anna Karolina Lannes) – outro fruto de seu relacionamento com o amante, embora todos acreditem ser de Tufão –, a quem trata com desprezo. O único afeto verdadeiro que sente é por Max e Jorginho (Cauã Reymond), que mantém com ela uma relação conflituosa.

Ao conviver com a família, Nina descobre que Jorginho é Batata, e os dois se reaproximam, embora ele seja noivo de Débora (Nathalia Dill), o que a deixa dividida entre o amor e a vingança.



Retrato do Brasil

Ambientada no subúrbio carioca, a obra apresenta um retrato vibrante da classe média brasileira. No fictício bairro do Divino vive a maior parte dos personagens de ‘Avenida Brasil’. Em suas redondezas, entre bares movimentados e camelôs, está o Divino Futebol Clube, onde a bola rola em defesa do time de terceira divisão.

É lá que Jorginho, Iran (Bruno Gissoni), Roniquito (Daniel Rocha) e Leandro (Thiago Martins) treinam dia após dia em busca da experiência necessária para chegar a um grande clube. O bairro também é lar de Muricy (Eliane Giardini), Monalisa (Heloísa Perissé), Silas (Aílton Graça), Darkson (José Loreto), Tessália (Débora Nascimento), Olenka (Fabiula Nascimento), Suéllen (Isis Valverde), entre outros personagens, que convivem em meio ao comércio local, noites de charme agitadas e partidas de futebol.



Sucesso internacional

O sucesso da trama também transcendeu fronteiras: indicada ao Emmy Internacional 2013 na categoria de Melhor Novela, ‘Avenida Brasil’ tornou-se a telenovela mais exportada da TV Globo, licenciada por mais de 140 países e dublada em 19 línguas, repetindo ao redor do mundo o desempenho que teve no Brasil.



Avançando para 2023, o formato original ganhou sua primeira adaptação internacional, ‘Leyla – Sombras do Passado’, folhetim produzido na Turquia.



Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, ‘Avenida Brasil’ teve direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim. Alexandre Borges, Debora Bloch, Camila Morgado, Carolina Ferraz, Betty Faria, Cacau Protásio, Otávio Augusto, Ana Karolina, Juliano Cazarré, Juca de Oliveira, Paula Bularmaqui, Bianca Comparato, Bruna Griphao, Claudia Missura, André Luiz Miranda, Felipe Abib, Carol Abras, Luana Martau e Emiliano D’Avila completam o elenco.



*Com informações da assessoria

