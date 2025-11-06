Globo prepara continuação de "Avenida Brasil" com volta de Carminha e Tufão, diz colunista
João Emanuel Carneiro aceitou escrever a sequência, que só deve estrear em 2027
“Avenida Brasil”, novela exibida originalmente em 2012, pode ganhar uma continuação. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a Globo já encomendou o projeto João Emanuel Carneiro, que aceitou a missão.
Ainda de acordo com a jornalista, dois nomes do elenco original já estão confirmados: Adriana Esteves e Murilo Benício. Eles teriam aceitado o convite para reviverem Carminha e Tufão.
Prevista para estrear apenas em 2017, a sequência de “Avenida Brasil” deve ser exibida no horário das 21h. A ideia é que o folhetim substitua “Quem Ama Cuida”, próxima novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear após “Três Graças”.
Com a novidade, a Globo reforça a estratégia de criar continuações de grandes sucessos. A emissora colheu bons resultados de audiência com “No Rancho Fundo”, sequência de “Mar do Sertão”, e “Êta Mundo Melhor”, que está no ar atualmente, dando continuidade à história de “Êta Mundo Bom”.
Vale lembrar que “Avenida Brasil” chegou a conquistar 52 pontos no Ibope, deixando ruas desertas durante a exibição de seu capítulo final. Desde então, nenhuma novela da emissora conseguiu repetir o feito.