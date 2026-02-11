A- A+

CARNAVAL 2026 Avenidas Dantas Barreto e do Forte recebem Concurso de Agremiações do Carnaval do Recife 2026 Desfile, promovido pela Prefeitura do Recife, reunirá mais de 230 agremiações carnavalescas em 11 modalidades entre os dias 13 e 17 de fevereiro

As avenidas Dantas Barreto, no Bairro de Santo Antônio, e do Forte, no bairro de Torrões, voltam a brilhar no calendário momesco do Carnaval do Recife 2026 com a realização do Concurso de Agremiações, promovido pela Prefeitura do Recife.

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o evento reúne 232 agremiações, distribuídas em 11 modalidades, oferecendo ao público recifense e aos turistas a chance de acompanhar de perto a diversidade e a força da cultura popular pernambucana, em um amplo panorama das tradições que compõem a identidade cultural da cidade.

Ao longo de quatro dias de programação, desfilam Troças Carnavalescas Mistas, Blocos de Paus e Cordas, Clubes Carnavalescos Mistos, Bois, Ursos, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto e Maracatus de Baque Virado. O concurso contará com a participação de cerca de 5 mil desfilantes e mobilizará aproximadamente 200 profissionais, entre funcionários e trabalhadores terceirizados, responsáveis pela operação do evento.

As apresentações acontecem em dois polos. A Avenida do Forte receberá os desfiles das agremiações dos grupos de acesso, 02 e 01, enquanto a Avenida Dantas Barreto será o palco dos desfiles das agremiações do Grupo Especial, com apresentações distribuídas ao longo do dia e da noite.

A avaliação das agremiações ficará a cargo de cinco comissões julgadoras, cada uma composta por 10 a 11 jurados, totalizando 52 profissionais, distribuídos conforme as modalidades, ritmos e suas especificidades. As comissões são formadas por especialistas com ampla atuação na cultura popular, entre eles artesãos, estilistas, artistas plásticos, dramaturgos, escritores, músicos, coreógrafos, bailarinos, atores, diretores de teatro, produtores culturais, carnavalescos e quadrilheiros.

Confira a programação completa:

Avenida Dantas Barreto

Domingo - 15/02/2026

Troças Carnavalescas Mistas

14:00 – 14:25 | Bacalhau no Beco

14:25 – 14:50 | Teimoso em Folia

14:50 – 15:15 | Azulão em Folia

15:15 – 15:40 | Suely no Frevo

15:40 – 16:05 | Abanadores do Arruba

16:05 – 16:30 | Batutas de Água Fria

Blocos de Paus e Cordas

16:30 – 16:55 | Horário Vazio

16:55 – 17:20 | Com Você no Coração

17:20 – 17:45 | Batutas de São José

17:45 – 18:10 | Flor da Lira

18:10 – 18:35 | Flor do Tamarindo

18:35 – 19:00 | Madeiras do Rosarinho

Clubes Carnavalescos Mistos

19:00 – 19:25 | Reizado Imperial

19:25 – 19:50 | Vassourinhas

19:50 – 20:15 | Amante das Flores

20:15 – 20:40 | Guaiamum na Vara

20:40 – 21:05 | Clube das Pás

21:05 – 21:30 | Girassol da Boa Vista

Maracatus Nação

21:30 – 22:10 | MBV Nação Porto Rico

22:10 – 22:50 | MBV Raízes de África

22:50 – 23:30 | MBV Encanto do Pina

23:30 – 00:10 | MBV Encanto do Dendê

00:10 – 00:50 | MBV Encanto da Alegria

00:50 – 01:30 | MBV Aurora Africana

01:30 – 02:10 | MBV Leão da Campina

02:10 – 02:50 | MBV Estrela Brilhante

02:50 – 03:30 | MBV Estrela Dalva

Segunda-feira - 16/02/2026

Bois de Carnaval

14:00 – 14:25 | Dourado de Limoeiro

14:25 – 14:50 | Maracatu Fantástico

14:50 – 15:15 | Cara Branca de Limoeiro

15:15 – 15:40 | Misterioso de Limoeiro

15:40 – 16:05 | Mimoso da Bomba do Hemetério

16:05 – 16:30 | Tá Tá Tá

16:30 – 16:55 | Pavão

Tribos Indígenas

17:20 – 17:45 | Onça Negra

17:45 – 18:10 | Orubá

18:10 – 18:35 | Ubirajara

18:35 – 19:00 | Índio Canidé Brasileiro

19:00 – 19:25 | Tabajara

19:25 – 19:50 | Tupy Guarani

Clubes de Boneco

19:50 – 20:15 | Linguarudo de Ouro Preto

20:15 – 20:40 | Tô Afim

20:40 – 21:05 | O Filho do Bochechudo

21:05 – 21:30 | Raissa no Frevo

21:30 – 21:55 | Seu Malaquias

21:55 – 22:20 | O Garoto da Ilha do Maruim

Escolas de Samba

22:30 – 23:30 | Mocidade dos Torrões

23:30 – 00:30 | Limonil

00:30 – 01:30 | Gigantes do Samba

01:30 – 02:30 | Galeria do Ritmo

Terça-feira - 17/02/2026

Maracatus de Baque Solto

09:00 – 09:20 | Leão Misterioso de Nazaré da Mata

09:20 – 09:40 | Águia Misteriosa de Nazaré da Mata

09:40 – 10:00 | Onça Dourada da Chã dos Esconso de Aliança

10:00 – 10:20 | Leão Mimoso de Guadalajara

10:20 – 10:40 | Cruzeiro do Forte do Recife

10:40 – 11:00 | Leão Mimoso de Upatininga

11:00 – 11:20 | Leãozinho de Aliança

11:20 – 11:40 | Leão Formoso de Tracunhaém

11:40 – 12:00 | Águia Dourada de Nazaré

12:00 – 12:20 | Pantera Nova de Araçoiaba

12:20 – 12:40 | Estrela de Ouro de Condado

12:40 – 13:00 | Leão da Floresta de Vicência

13:00 – 13:20 | Pavão Dourado de Tracunhaém

13:20 – 13:40 | Cambinda Estrela de Itaquitinga

13:40 – 14:00 | Leão Teimoso de Paudalho

14:00 – 14:20 | Leão do Norte de Glória do Goitá

Maracatus de Baque Solto

14:20 – 14:45 | Carneiro Manso de Glória do Goitá

14:45 – 15:10 | Leão Coroado de Lagoa de Itaenga

15:10 – 15:35 | Estrela Dourada de Buenos Aires

15:35 – 16:00 | Cambinda Brasileira de Nazaré

16:00 – 16:25 | Gavião da Mata de Glória do Goitá

16:25 – 16:50 | Leão de Ouro de Condado

16:50 – 17:15 | Estrela Brilhante de Nazaré

17:15 – 17:40 | Cambindinha de Araçoiaba

17:40 – 18:05 | Pavão Misterioso de Upatininga

Ursos

18:05 – 18:30 | Pé de Lã de Arcoverde

18:30 – 18:55 | Cangaçá de Água Fria

18:55 – 19:20 | A La Ursa Rosinha

19:20 – 19:45 | Pé de Lã do Recife

19:45 – 20:10 | Mimoso de Arcoverde

20:10 – 20:35 | Do Ovão

20:35 – 21:00 | Da Tua Mãe

Caboclinhos

21:00 – 21:25 | Pena Branca de Goiana

21:25 – 21:50 | Tupy

21:50 – 22:15 | Cahetés de Goiana

22:15 – 22:40 | Kapinawá

22:40 – 23:05 | Tapirapé

23:05 – 23:30 | Tupã

23:30 – 23:55 | Canidé de Goiana

23:55 – 00:20 | Carijós do Recife

00:20 – 00:45 | Tainá

00:45 – 01:10 | União Sete Flechas



Avenida do Forte



Sexta-feira - 13/02/2026

Maracatus de Baque Virado

19:00 – 19:20 | MBV Nação Tigre

19:20 – 19:40 | MBV Sol Brilhante de Olinda

19:40 – 20:00 | MBV Nação de Luanda

20:00 – 20:20 | MBV Sol Brilhante do Recife

20:20 – 20:40 | MBV Cambinda Africano

20:40 – 21:00 | MBV Nação Oxalá

21:00 – 21:20 | MBV Baque Forte

21:20 – 21:40 | MBV Linda Flor

21:40 – 22:00 | MBV Gato Preto

22:00 – 22:30 | MBV Carneiro de Ouro

22:30 – 23:00 | MBV Xangô Alafin

23:00 – 23:30 | MBV Oxum Mirim

23:30 – 00:00 | MBV Cambinda Estrela

00:00 – 00:30 | MBV Raízes de Pai Adão

00:30 – 01:00 | MBV Tupinambá

01:00 – 01:30 | MBV Almirante do Forte

Domingo - 15/02/2026

Troças Carnavalescas Mistas

15:00 – 15:15 | Camisa Velha

15:15 – 15:30 | Bira no Frevo

15:30 – 15:45 | Boi da Mãe Virgínia

15:45 – 16:05 | Flores do Meu Bairro

16:05 – 16:25 | Tô Chegando Agora

16:25 – 16:45 | Destemidos de Campo Grande

16:45 – 17:05 | O Bagaço É Meu

17:05 – 17:20 | Bolachão de Beberibe



Clubes Carnavalescos Mistos

17:20 – 17:40 | Tubarões do Pina

17:40 – 18:00 | Língua de Prata em Folia

18:00 – 18:20 | Maracangaia

18:20 – 18:40 | Arrasta Tudo

18:40 – 19:00 | Transportes em Folia

19:00 – 19:20 | Lavadeiras de Areias

19:20 – 19:35 | Prato Misterioso



Clubes de Boneco

19:35 – 19:50 | Dodói em Folia

19:50 – 20:05 | Neném a Flôr do Sertão

20:05 – 20:25 | Cortureira do Frevo

20:25 – 20:45 | Dona Xoxó

20:45 – 21:05 | O Menino do Pátio de São Pedro

21:05 – 21:25 | O Menino da Gráfica

21:25 – 21:45 | O Filho do Homem da Meia-Noite

21:45 – 22:05 | Garota da Ilha do Maruim

22:05 – 22:25 | O Homem de Amaraji

22:25 – 22:45 | Bochechudo de Areias

Segunda-feira – 16/02/2026

Maracatus de Baque Solto

09:00 – 09:15 | Leão das Cordilheiras de Lagoa de Itaenga

09:15 – 09:30 | Pinguin de Araçoiaba

09:30 – 09:45 | Leão Charmoso de Lagoa do Carro

09:45 – 10:00 | Beija Flor de Nazaré da Mata

10:00 – 10:15 | Leão da Floresta de Lagoa de Itaenga

10:15 – 10:30 | Leão Mimoso de Buenos Aires

10:30 – 10:45 | Carneiro da Serra de Glória do Goitá

10:45 – 11:00 | Leão Dourado de Lagoa do Carro

11:00 – 11:15 | Leão Tucano de Nazaré

11:15 – 11:30 | Canarinho de Ouro de Ferreiros

11:30 – 11:45 | Tubarão Devorador de Aliança

11:45 – 12:00 | Estrela da Tarde do Barro Preto

12:00 – 12:15 | Leão das Fronteiras de Itambé

12:15 – 12:30 | Águia de Fogo de Ferreiros

12:30 – 12:45 | Gavião de Ouro de São Lourenço

12:45 – 13:00 | Dragão Devorador de Igarassu

13:00 – 13:15 | Leão Vencedor de Buenos Aires

13:15 – 13:30 | Cambinda Nova de Nazaré

13:30 – 13:45 | Carneiro da Vila dos Fulozinhos

13:45 – 14:00 | Leão das Cordilheiras de Glória do Goitá



Bois de Carnaval

14:00 – 14:15 | Maluco

14:15 – 14:30 | Poderoso

14:30 – 14:45 | Trigo de Timbaúba

14:45 – 15:00 | Rouxinol

15:00 – 15:15 | Estrela Solar

15:15 – 15:30 | Urutau

15:30 – 15:45 | Teimoso de Limoeiro

15:45 – 16:00 | Dos Dendês

16:00 – 16:15 | Boi Mirim

16:15 – 16:30 | Estrela Dourada

16:30 – 16:45 | Leão

16:45 – 17:00 | Treloso

17:00 – 17:15 | Charuto

17:15 – 17:30 | Arco de Ouro

17:30 – 17:50 | Arcoverde

17:50 – 18:10 | Sorrizo

18:10 – 18:30 | Porteira do Sertão

18:30 – 18:50 | Diamante

18:50 – 19:10 | Imperial

19:10 – 19:30 | Estrela de Limoeiro



Tribos Indígenas

19:30 – 19:45 | Ventania

19:45 – 20:00 | Iracema

20:00 – 20:15 | Guerreiros da Terra

20:15 – 20:35 | Tupiniquins

20:35 – 20:55 | Tupi Nambá

Terça-feira - 17/02/2026

Maracatus de Baque Solto

09:00 – 09:15 | Leão Formoso de Nazaré

09:15 – 09:30 | Leão Faceiro de Araçoiaba

09:30 – 09:45 | Cambindinha da Lagoa de Lagoa de Itaenga

09:45 – 10:00 | Águia Dourada de Glória do Goitá

10:00 – 10:15 | Leão Misterioso de Tracunhaém

10:15 – 10:30 | Águia de Ouro de Nazaré

10:30 – 10:45 | Estrela da Serra de Tracunhaém

10:45 – 11:00 | Estrela de Ouro de Aliança

11:00 – 11:15 | Estrela de Tracunhaém

11:15 – 11:30 | Leão Vencedor de Carpina

11:30 – 11:45 | Camelo Manso do Engenho Tomé

11:45 – 12:00 | Leão Vencedor de Chã de Alegria

12:00 – 12:15 | Pavão Dourado de Chã de Alegria

12:15 – 12:30 | Águia Formosa de Tracunhaém

12:30 – 12:45 | Leão Teimoso de Lagoa de Itaenga

12:45 – 13:00 | Leão das Cordilheiras de Araçoiaba

13:00 – 13:15 | Leão Dourado de Nazaré da Mata

13:15 – 13:30 | Leão Faceiro de Nazaré

13:30 – 13:45 | Leão Coroado de Buenos Aires

13:45 – 14:00 | Leão Coroado de Araçoiaba



Ursos

14:00 – 14:15 | Viramundo

14:15 – 14:30 | Balú

14:30 – 14:45 | Da Bagunça

14:45 – 15:00 | Vagalume

15:00 – 15:15 | Papa Cana de Beberibe

15:15 – 15:30 | Vitorioso

15:30 – 15:45 | Valentão

15:45 – 16:00 | Ventania

16:00 – 16:15 | Texaco

16:15 – 16:30 | Do Oião

16:30 – 16:45 | Imperial

16:45 – 17:00 | Horário Vazio

17:00 – 17:20 | São Cristóvão

17:20 – 17:40 | Branco do Cangaçá

17:40 – 18:00 | Jujuba

18:00 – 18:20 | Milindrozo da Joana Bezerra

18:20 – 18:40 | Teimoso da Torre

18:40 – 19:00 | Da Peleja



Caboclinhos

19:00 – 19:15 | Carypós de Goiana

19:15 – 19:30 | Caetés de Camaragibe

19:30 – 19:45 | Tupy Guarani de Camaragibe

19:45 – 20:00 | Paranaguases

20:00 – 20:15 | Tayguara

20:15 – 20:30 | Índio Brasileiro de Buenos Aires

20:30 – 20:45 | Tupy Guarani de Buenos Aires

20:45 – 21:00 | Caripós Mirim

21:00 – 21:20 | Tupynabá de Goiana

21:20 – 21:40 | Flecha Dourada

21:40 – 22:00 | Flecha Negra da Tribo Tuká

22:00 – 22:20 | Taquaracy

22:20 – 22:40 | Potiguares

22:40 – 23:00 | Canidé de Cavaleiro

23:00 – 23:20 | Carijós de Goiana

23:20 – 23:40 | 7 Flechas do Recife

23:40 – 00:00 | Tapuya Canidé

00:00 – 00:20 | Aurora Canidé

