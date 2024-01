A- A+

MUSICAL "As Aventuras de Simba", inspirado em "O Rei Leão", terá duas sessões no Parque, neste domingo (14) Montagem local reúne elenco de 41 artistas, que cantam ao vivo, incluindo os "The Voice Kids" Igor Valença, do Recife; e Julia Cleff, de Florianópolis (SC)

“As Aventuras de Simba”, adaptação de “O Rei Leão”, um dos maiores sucessos da Broadway, quebrando recordes de público desde sua estreia há 25 anos, é uma das opções para a criançada na programação do 30º Janeiro de Grandes Espetáculos. A montagem local, que será apresentada no dia 14 de janeiro em duas sessões, às 15h30 e às 18h30, no Teatro do Parque, promete.

O elenco é formado por 41 alunos da escola de artes L.A. Espaço Artístico e Cultural, fundada por Luciana Alves, que assina a direção geral, teatral e a adaptação do espetáculo.

As “Aventuras de Simba” conta a história de um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha do tio dele, Scar, faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Participações especiais

Participam da peça os “The Voice Kids” Igor Valença, do Recife, e Julia Cleff, de Florianópolis (SC). O primeiro, com 12 anos, é aluno de teatro musical e sapateado da L.A. Espaço Artístico e Cultural desde os oito. Júlia mora em outro Estado, mas é aluna na modalidade on-line.

“A escola nasceu exatamente durante a pandemia de Covid-19, há três anos, de forma on-line. Por isso, tenho alunos em várias partes do Brasil, e Júlia é um deles. Quanto à preparação para o espetáculo, ela fez todas as aulas on-line, mas veio para cá há duas semanas e já pegou tudo”, explica a diretora.

Além dos alunos regulares da L.A., “As Aventuras de Simba” conta com os jovens que são atendidos pelo projeto social da escola de arte, a maioria da Comunidade Jardim Piedade. Luciana destaca, ainda, que todos os atores e atrizes do espetáculo cantam ao vivo.

“É playback, mas não é dublado, não. Eles cantam pra valer. A gente terá 20 microfones auriculares em cena. Não temos condições de fazer com uma orquestra no palco, ainda. Mas é meu sonho”, confessa. No que diz respeito à concepção visual, Luciana Alves também chama a atenção para o figurino: são 89 peças confeccionadas e pintadas à mão pelo próprio elenco. A coreografia é assinada por Luciana junto a Matheus Barbosa, e a preparação vocal é de Yuri Mello.

SERVIÇO:

Aventuras de Simba”

Onde: Teatro do Parque

Quando: 14 de janeiro (domingo), às 15h30 e às 18h30

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia social, levar 1kg de alimento) à venda no Sympla - Sessão 01 e Sessão 02

