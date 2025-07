A- A+

TEATRO "Avesso do Avesso": Letícia Spiller fala sobre peça com Marcelo Serrado, em cartaz no Recife Primeira comédia da atriz nos palcos, espetáculo chega ao Teatro Luiz Mendonça neste final de semana

Letícia Spiller e Marcelo Serrado cultivam há 35 anos uma relação de amizade. Tendo se encontrado algumas vezes na TV, ainda não haviam dividido o palco até “Avesso do Avesso”, peça que chega ao Recife para três apresentações, neste sábado (5) e domingo (6), no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Letícia conta que já conhecia Marcelo mesmo antes deles viverem os irmãos Danilo e Babalu da novela “Quatro por Quatro”, da TV Globo, em 1994. “A gente frequentava o mesmo grupo de amigos, fui namorada de um grande amigo dele e os pais dele conhecem a minha mãe. Então, tem uma história de muito tempo, além de carinho e admiração”, afirma a atriz.

O afeto e a confiança mútua fez com que Marcelo pensasse na amiga de décadas para dar continuidade a um projeto iniciado por ele com outra companheira de cena. Ao lado de Heloisa Périssé, o ator viajou para diversas partes do Brasil, apresentando a peça para mais de 25 mil pessoas. A atriz, no entanto, precisou deixar o espetáculo para se dedicar às gravações da novela “Êta Mundo Melhor!”.



Após semanas de uma preparação intensa, Letícia Spiller fará sua estreia em “Avesso do Avesso” justamente no Recife, fato que para ela é carregado de significado. “Eu amo a cultura de Pernambuco. Todos os grandes pensadores, poetas e educadores que vêm daí são referências para mim. Além disso, meu primeiro fã clube começou no Recife. Me sinto muito acolhida pelo povo recifense”, revela.

A montagem representa ainda outros marcos na carreira da artista carioca. É sua volta ao teatro depois de “Zorro - Nasce Uma Lenda”, musical de 2019, e também sua primeira comédia no teatro. Sobre o desafio de fazer a plateia rir, Letícia afirma que não é muito diferente do que ela já vem praticando no audiovisual há anos.

“Eu acho que essa veia cômica já está dentro de mim desde sempre. Todo ator ou atriz que se diz completo pode ir por qualquer vertente, explorando o drama, a comédia, a tragédia. É só botar em prática. No meu caso, faz muito tempo que não fazia teatro, mas a equipe tem sido bem disponível para me ensaiar”, comenta.



“Avesso do Avesso” usa o humor do cotidiano para falar sobre as relações amorosas. Ao longo da peça, Letícia e Marcelo dão vida a seis casais vivenciando suas próprias crises. De duas pessoas que se conhecem em uma casa de swing a uma separação aparentemente amistosa, as situações encenadas revelam os dilemas contemporâneos da vida a dois, tocando em temas como machismo, vício em celular e esoterismo.

Cada trama é escrita por um autor diferente: Aloísio de Abreu, Claudia Tajes, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Tati Bernardi. Os textos foram costurados por Marcelo Saback, diretor da peça, que optou por utilizar o mínimo de elementos cênicos, dando enfoque ao trabalho de interpretação da dupla de atores, que se desdobra entre os vários personagens.

“O público já se identifica de cara, logo na primeira história. A peça traz críticas a questões importantes, ainda que o humor faça isso acontecer de forma leve”, explica Letícia, que confessa também se ver em algumas das situações que representa em cena. Atualmente, a atriz de 52 anos namora o português Franclim Mendes da Silva e acredita que a maturidade a fez lidar com a vida amorosa de outra forma.

“Tenho desejado cada vez mais leveza. Isso é o principal, além de não ficar se apegando tanto às coisas pequenas. Como diz uma personagem da peça: ‘A vida é para frente’. Não adianta ficar se lamentando pelo que não fez. Amor é ação e é isso o que eu busco. Não adianta ficar insistindo em relações que te puxam para baixo, porque o importante é ser feliz, de qualquer forma”, defende.

O tempo também trouxe para Letícia valiosas lições sobre a carreira artística, o que ela transforma em conselhos para o filho. Pedro Novaes, fruto da relação com o também ator Marcelo Novaes, segue os passos dos pais, protagonizando uma novela (a recém finalizada “Garota do Momento”) aos 28 anos.

“A gente aprende com as vitórias, mas também com os fracassos, porque eles fazem parte da nossa trajetória também e só através deles é que evoluímos. Sempre deixei muito claro para ele [Pedro] que o importante é ter prazer no que faz. Nossa profissão é uma doação e também um jogo de escuta, porque tem que estar disponível para receber o que o outro está te dando. Por isso é tão mágico. Não existe uma vez igual à outra”, reflete.

Serviço:

Espetáculo “Avesso do Avesso”, com Letícia Spiller e Marcelo Serrado

Quando: sábado (5), às 18h e 20h, e domingo (6), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem

Ingressos por R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), à venda no site do teatro

Instagram: @comediaavessodoavesso



