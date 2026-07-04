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POLÊMICA

Aviso que indica "roupas adequadas" na plateia de peça com Claudia Raia causa polêmica

Informe de divulgação indica traje no "padrão passeio ou esporte fino" e poríbia "cropped e vestidos acima do joelho" ao público que for assistir ao musical "Tarsila: uma brasileira"

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Cláudia Aviso que indica "roupas adequadas" na plateia de peça com Claudia Raia causa polêmica, atrizCláudia Aviso que indica "roupas adequadas" na plateia de peça com Claudia Raia causa polêmica, atriz - Foto: Divulgação

Um aviso no site de venda de ingressos ao musical "Tarsila: Uma brasileira", protagonizada pela atriz Claudia Raia e seu companheiro, Jarbas Homem de Mello, está causando polêmica nas redes sociais. O texto do informe dá um recado direto ao público sobre a roupa que deve vestir para assistir ao espetáculo no Theatro Municipal do Rio, além de também alertar sobre pontualidade:

Claudia Raia Aviso TarcilaAviso que indica "roupas adequadas" na plateia de peça com Claudia Raia causa polêmica - Foto: Reprodução

"ATENÇÃO: Não será permitido o acesso de espectadores à sala de espetáculos após o inicio da apresentação. Somente será permitido o ingresso de espectadores trajando roupas adequadas, no padrão passeio ou esporte fino, sendo terminantemente vedada a entrada de pessoas com vestimentas consideradas inadequadas, tais como: top (cropped), shorts, minissaias e vestidos acima do joelho, bem como o uso de chinelos, exceto para crianças de até 10 anos".

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Na rede X, internautas reproduziram o comunicado se dizendo surpresos com a indicação da vestimenta. Um dos perfis questiona:

"Pensei em comprar ingresso para uma peça e me deparei com isso. Entendo e apoio quando reclama de quem chega atrasado, de quem mexe no celular. Mas isso aqui é de uma falta de noção absurda. Eu hein".

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro sempre proibiu a entrada de homens de bermuda ou de qualquer pessoa usando chinelos. O Globo procurou a assessoria de imprensa do espetáculo para entender se a indicação do tipo de traje a ser usado é uma exigência da produção em cartaz. Até o momento, não houve retorno.

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