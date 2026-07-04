Aviso que indica "roupas adequadas" na plateia de peça com Claudia Raia causa polêmica
Informe de divulgação indica traje no "padrão passeio ou esporte fino" e poríbia "cropped e vestidos acima do joelho" ao público que for assistir ao musical "Tarsila: uma brasileira"
Um aviso no site de venda de ingressos ao musical "Tarsila: Uma brasileira", protagonizada pela atriz Claudia Raia e seu companheiro, Jarbas Homem de Mello, está causando polêmica nas redes sociais. O texto do informe dá um recado direto ao público sobre a roupa que deve vestir para assistir ao espetáculo no Theatro Municipal do Rio, além de também alertar sobre pontualidade:
"ATENÇÃO: Não será permitido o acesso de espectadores à sala de espetáculos após o inicio da apresentação. Somente será permitido o ingresso de espectadores trajando roupas adequadas, no padrão passeio ou esporte fino, sendo terminantemente vedada a entrada de pessoas com vestimentas consideradas inadequadas, tais como: top (cropped), shorts, minissaias e vestidos acima do joelho, bem como o uso de chinelos, exceto para crianças de até 10 anos".
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Na rede X, internautas reproduziram o comunicado se dizendo surpresos com a indicação da vestimenta. Um dos perfis questiona:
"Pensei em comprar ingresso para uma peça e me deparei com isso. Entendo e apoio quando reclama de quem chega atrasado, de quem mexe no celular. Mas isso aqui é de uma falta de noção absurda. Eu hein".
O Theatro Municipal do Rio de Janeiro sempre proibiu a entrada de homens de bermuda ou de qualquer pessoa usando chinelos. O Globo procurou a assessoria de imprensa do espetáculo para entender se a indicação do tipo de traje a ser usado é uma exigência da produção em cartaz. Até o momento, não houve retorno.