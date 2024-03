Avó de Ariana Grande bate o recorde de idade para artistas nas paradas do Spotify

A- A+

Lançado na sexta-feira, ''eternal sunshine'', o aguardado álbum da americana Ariana Grande — que abre uma sequência de poderosos lançamentos de divas do pop, com Shakira (dia 22), Beyoncé (29) e Taylor Swift (19/4) —, acumulou faixas no Top 50 Mundo do Spotify e teve quase 3 milhões de streams apenas no dia do lançamento. Mas s surpresa foi a da faixa 'ordinary things', que ocupava este sábado a 35ª posição da lista.

Ela conta com a única participação especial do disco: a de Marjorie "Nonna" Grande, a avó de 98 anos de Ariana — o que fez com que fosse batido o recorde de idade para um artista nas paradas do Spotify. Nos EUA, “ordinary things” é atualmente a 28ª música mais ouvida no Spotify nas últimas 24 horas.

A participação de Nonna, nesta que é a faixa de encerramento de 'eternal sunshine', ocorre ao fim da canção, em uma fala, em que ela discorre sobre a vida a dois. "Nunca vá para a cama sem dar um beijo de boa noite, essa é a pior coisa a fazer, nunca, nunca faça isso. E se você não puder, e se não se sentir confortável fazendo isso, você está no lugar errado, saia", ensina a avó.

Ariana e Nonna têm uma relação próxima, com a avó aparecendo frequentemente no Instagram da cantora, participando de diversas premiações e até fazendo tatuagens combinando com as da neta.

Como a cantora explicou em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, ela costuma gravar todas as suas conversas com Nonna. Quando ouviu novamente uma dessas gravações, ela soube que havia encontrado o grande final de seu álbum.

“Eu estava tipo, 'esta é a última música, mas me pergunto como posso deixá-la com a emoção que eu sinto ao ouvi-la?'”, explicou ela. “Sempre me lembro da minha Nonna, e ela é a pessoa mais engaçada do mundo. Eu tinha uma gravação de 30 minutos dela e de sua amiga Shirley conversando. A fala estava bem no meio de tudo, e eu disse: 'Oh, meu Deus, essa é a resposta!'”

Os fãs de Ariana Grande sabem que esta não é a primeira vez que Nonna aparece em uma música da neta. Ela foi uma convidada não creditada no álbum de estreia, "Yours truly". A faixa “Daydreamin’” termina com Nonna e seu marido, Frank, avô da cantora, contando a história de como se apaixonaram.

Sua última aparição tinha sido no álbum de 2019, "thank u, next", onde Nonna começa a música “Bloodline” com uma mensagem de voz sobre como os homens não conseguem agradá-la. “Porque estou tentando fazer o melhor que posso e eles não conseguem encontrar algo que me satisfaça, ah”, diz ela, com um gemido. “ordinary things” marca a primeira vez que Nonna é oficialmente creditada em uma música, o que significa que ela agora é elegível para royalites, posições nas paradas e Grammys.

Veja também

Dia Internacional da Mulher Altas Horas traz convidadas no embalo do Dia Internacional da Mulher