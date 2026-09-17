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RETORNO Avoada volta aos palcos com noite dedicada à música autoral pernambucana Marília Parente, Juvenil Silva e Marcelo Cavalcante apresentam a primeira edição da "Noite Avoada" em Campo Grande

Depois de quase dois anos longe dos palcos, a Avoada volta a se encontrar com o público nesta sexta-feira (18), em noite que reúne diferentes nomes da cena autoral pernambucana.



A partir das 20h, Marília Parente, Juvenil Silva e Marcelo Cavalcante apresentam a primeira edição da "Noite Avoada", no Espaço Tô em Casa, em Campo Grande, Zona Norte do Recife.



Além dos integrantes do projeto, a programação recebe os compositores Nívea Maria, Verdes e Valterianos, Lucas Oliveira e Dea Cavalcanti, em apresentação pensada para aproximar artistas, canções e público.



O grupo

A Avoada surgiu como um encontro entre músicos interessados em circular juntos e apresentar suas próprias composições.



Ao longo dos anos, o projeto passou por diferentes formações e cidades e deixou pelo caminho o EP “Marília, Marcelo, Julião e Juvenil” (2019), o disco “Depois da Curva” (2022) e uma série de registros audiovisuais.



O projeto volta com três integrantes. Feiticeiro Julião, que fazia parte da formação original, atualmente vive em Minas Gerais.



A nova fase também chega com uma proposta mais enxuta no palco, com foco nas canções e nos arranjos e menos trocas de instrumentos durante os shows.



Pela primeira vez

A ideia da "Noite Avoada" é que o projeto não fique restrito a uma única edição. A proposta é criar novos encontros entre artistas da música autoral pernambucana e abrir espaço para a circulação de diferentes trabalhos.



Para Marcelo Cavalcante, voltar a ocupar os espaços de apresentação também passa por um cenário que ainda carrega impactos da pandemia para artistas independentes e casas de show.

“Desde a pandemia sinto um vazio em termos de movimentação da cena criativa autoral da cidade. Já venho há um tempo querendo retomar os processos também das minhas composições e de ocupar os espaços”, conta.

Juvenil Silva também destaca o reencontro com quem já acompanhava o projeto e a chegada de novos públicos.

No repertório temas como amizade, estrada e democracia continuam atravessando as canções, partindo de experiências individuais para falar também sobre a vida coletiva.



SERVIÇO

"Noite Avoada"

Quando: sexta-feira (18), às 20h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande, Recife

Ingressos a partir de R$25 via WhatsApp (81)99356-594

Informações: @toemcasaolinda



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