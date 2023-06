Avril Lavigne e Tyga terminam relacionamento, diz site

A- A+

A cantora Avril Lavigne e o rapper Tyga não estão mais juntos. É o que afirma o site "TMZ", segundo o qual os artistas romperam o relacionamento numa decisão "mútua".

De acordo com o site, que ouviu fontes relacionadas ao agora ex-casal, a cantora e o rapper estão de bem um com o outro, apesar do término. "Sem ressentimentos - o romance apenas seguiu seu curso", diz a publicação.

Avril e Tyga confirmaram publicamente o namoro em março deste ano, mas recentemente decidiram seguir caminhos diferentes.

Os dois começaram a ser visto juntos em público em março.

Na época, após um recente término de noivado com o cantor Mod Sun, Avril Lavigne passou boa parte de seu tempo ao lado de Tyga (ex de Kylie Jenner), acendendo rumores sobre um romance. A dupla foi flagrada no estacionamento do restaurante Nobu, em Los Angeles, trocando abraços. Uma semana depois, os dois apareceram juntinhos chegando à festa do ator Leonardo DiCaprio, no restaurante Kuku, em Paris.

Segundo o site TMZ, a autora do hit "Complicated" tentou - mas falhou - em manter um perfil discreto, cobrindo a cabeça com o capuz do moletom, na ocasião. Enquanto isso, testemunhas afirmaram que ambos também foram embora juntos.

