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FESTIVAL Azougue celebra a cultura popular pernambucana com festa gratuita na Várzea Em sua 13ª edição, festival promove encontros entre gerações, leva mestres e mestras griôs a escolas públicas e encerra a programação artística no dia 31 de outubro, no Recife

A tradição popular pernambucana ganha as ruas, as escolas e os espaços de convivência na 13ª edição do Azougue – Festival de Cultura Popular.

Após uma série de atividades educativas realizadas desde setembro em municípios do interior e na Região Metropolitana do Recife, o projeto prepara sua culminância artística para 31 de outubro, a partir das 15h, no Pátio da Várzea, Zona Oeste da capital. Todas as atividades têm entrada gratuita.

Ao longo das últimas semanas, mestres e mestras griôs compartilharam conhecimentos e experiências em ações realizadas principalmente em escolas públicas. Crianças e jovens formaram o público prioritário dos encontros, que aproximam novas gerações de manifestações, histórias e saberes transmitidos pela oralidade e pela prática cultural.

Idealizado pelo mestre e artista Maciel Salú em parceria com a produtora Grão – Comunicação e Cultura, o festival aposta no reconhecimento de quem mantém vivas as expressões tradicionais.

A iniciativa também busca ampliar o alcance dessas manifestações, apresentando a diversidade da cultura pernambucana em diferentes formatos e linguagens.

Para Maciel Salú, preservar esse patrimônio exige diálogo com o presente. “O Azougue faz da cultura popular a grande protagonista, o canal por onde conectamos passado, presente e futuro”, afirma.

O artista ressalta que a aproximação contínua com as tradições é fundamental para evitar que elas percam espaço na memória coletiva.

“O Azougue é um festival de memórias que mira um olhar para o futuro, é um festival que acima de tudo se preocupa em manter nossa cultura popular cada vez mais viva. Celebramos as Mestras e Mestres em vida, fazendo do presente nosso espaço de festa”.

Múltiplas linguagens

Com uma trajetória de dez anos e 12 edições anteriores, o Azougue amplia, em 2026, sua proposta multimídia, reunindo diferentes expressões artísticas e culturais.

A programação combina formação, transmissão de saberes e atividades de caráter recreativo, reforçando o papel dos mestres e mestras como agentes fundamentais para a continuidade das tradições.

Outras ações

Em outubro, a Casa Azougue sediou uma oficina de comunicação. As atividades do projeto seguem até o fim do mês, conforme o cronograma a seguir.



Ação Griô



7 de outubro

Ação Griô em Condado (Mestra Nice Teles): 10h às 11h; Local: Escola Municipal Manoel Rodrigues; Endereço: Rua José Dourado, 620, Condado



Ação Griô em Goiana (Mestra Denise Galdino): 14h às 15h; Local: Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Augusto Gondim; Endereço: Loteamento Coração de Jesus, S/N, Nova Goiana, Goiana



9 de outubro

Aula-espetáculo - Olinda (Mestre Maciel Salú): 10h às 11h; Local: Escola Municipal em Tempo Integral Lions Dirceu Veloso; Endereço: Rua Prefeito Manoel Regueira, S/N - Bultrins, Olinda



Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 14h às 15h; Local: Escola Municipal do Dom; Endereço: Rua Coronel Pacheco, 115 - Várzea, Recife (PE)



14 de outubro

Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 09h às 10h; Local: Escola Municipal Magalhães Bastos; Endereço: Rua Francisco Lacerda, S/N, no bairro da Várzea, Recife (PE)



Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 14h às 15h; Local: Escola Municipal Jader Figueiredo de Andrade Silva; Endereço: Rua Múcio Uchôa Cavalcanti, 283, Engenho do Meio, Recife (PE)



Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 19h às 20h; Local: Escola Municipal

Professor João Francisco de Souza; Endereço: Rua Expedicionário Jorge da Costa

Lima, 39, UR-07, Várzea, Recife (PE)



Oficinas Azougadas



6 e 8 de outubro

Oficina de Comunicação e criação de conteúdo para redes sociais de projetos da

Cultura Popular com Raquel Freitas

Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)



13 e 15 de outubro

Oficina de Criação e desenvolvimento de indumentária para Cultura Popular Com as

Mestras Betânia Salustiano e Moca Salustiano

Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)



20 e 22 de outubro

Oficina de Produção cultural e gestão de projetos da Cultura Popular

Com Danilo Carias

Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)



Oficinas Criativas



27 de outubro

Fotografia para não esquecer: Da captação da imagem ao lambe-lambe - memória,

território e criação. Com Raiz de Maria (PE)

Horário: 13h às 17h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)



28 de outubro

Produção criativa para o cinema: Bastidores, desafios, estratégias e os segredos da

produção do cinema brasileiro - do projeto à tela. Com Denis Feijão (SP)

Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)



29 de outubro

Gestão de Infraestrutura e palco em grandes eventos: Planejamento, montagem,

operação e desmontagem - do conceito à pós-produção. Com Pedro Ferreira (PE/DF).

Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,

Várzea, Recife (PE)

Cine Azougue



30 de outubro

Cine Azougue - Natureza, Território e Sentido de Comunidade

Horário: 19h às 21h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda, Várzea,

Recife (PE). Exibição de curtas-metragens + Oficina de práticas socioambientais com a

Associação Kapi’wara



A realização conta com a parceria da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), vinculada ao Governo do Estado, por meio do Termo de Fomento nº 007/2026, além de recursos da Fundação Nacional de Artes (Funarte), ligada ao Ministério da Cultura.



Outras informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do projeto no Instagram @projetoazougue.



SERVIÇO

13º Festival Azougue

Quando: 31 de outubro, a partir das 15h

Onde: Pátio da Várzea - Rua Francisco Lacerda, Várzea - Recife-PE

Acesos gratuito

Instagram: @projetoazougue.

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