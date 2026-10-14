Azougue celebra a cultura popular pernambucana com festa gratuita na Várzea
Em sua 13ª edição, festival promove encontros entre gerações, leva mestres e mestras griôs a escolas públicas e encerra a programação artística no dia 31 de outubro, no Recife
A tradição popular pernambucana ganha as ruas, as escolas e os espaços de convivência na 13ª edição do Azougue – Festival de Cultura Popular.
Após uma série de atividades educativas realizadas desde setembro em municípios do interior e na Região Metropolitana do Recife, o projeto prepara sua culminância artística para 31 de outubro, a partir das 15h, no Pátio da Várzea, Zona Oeste da capital. Todas as atividades têm entrada gratuita.
Ao longo das últimas semanas, mestres e mestras griôs compartilharam conhecimentos e experiências em ações realizadas principalmente em escolas públicas. Crianças e jovens formaram o público prioritário dos encontros, que aproximam novas gerações de manifestações, histórias e saberes transmitidos pela oralidade e pela prática cultural.
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Idealizado pelo mestre e artista Maciel Salú em parceria com a produtora Grão – Comunicação e Cultura, o festival aposta no reconhecimento de quem mantém vivas as expressões tradicionais.
A iniciativa também busca ampliar o alcance dessas manifestações, apresentando a diversidade da cultura pernambucana em diferentes formatos e linguagens.
Para Maciel Salú, preservar esse patrimônio exige diálogo com o presente. “O Azougue faz da cultura popular a grande protagonista, o canal por onde conectamos passado, presente e futuro”, afirma.
O artista ressalta que a aproximação contínua com as tradições é fundamental para evitar que elas percam espaço na memória coletiva.
“O Azougue é um festival de memórias que mira um olhar para o futuro, é um festival que acima de tudo se preocupa em manter nossa cultura popular cada vez mais viva. Celebramos as Mestras e Mestres em vida, fazendo do presente nosso espaço de festa”.
Múltiplas linguagens
Com uma trajetória de dez anos e 12 edições anteriores, o Azougue amplia, em 2026, sua proposta multimídia, reunindo diferentes expressões artísticas e culturais.
A programação combina formação, transmissão de saberes e atividades de caráter recreativo, reforçando o papel dos mestres e mestras como agentes fundamentais para a continuidade das tradições.
Outras ações
Em outubro, a Casa Azougue sediou uma oficina de comunicação. As atividades do projeto seguem até o fim do mês, conforme o cronograma a seguir.
Ação Griô
7 de outubro
Ação Griô em Condado (Mestra Nice Teles): 10h às 11h; Local: Escola Municipal Manoel Rodrigues; Endereço: Rua José Dourado, 620, Condado
Ação Griô em Goiana (Mestra Denise Galdino): 14h às 15h; Local: Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Augusto Gondim; Endereço: Loteamento Coração de Jesus, S/N, Nova Goiana, Goiana
9 de outubro
Aula-espetáculo - Olinda (Mestre Maciel Salú): 10h às 11h; Local: Escola Municipal em Tempo Integral Lions Dirceu Veloso; Endereço: Rua Prefeito Manoel Regueira, S/N - Bultrins, Olinda
Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 14h às 15h; Local: Escola Municipal do Dom; Endereço: Rua Coronel Pacheco, 115 - Várzea, Recife (PE)
14 de outubro
Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 09h às 10h; Local: Escola Municipal Magalhães Bastos; Endereço: Rua Francisco Lacerda, S/N, no bairro da Várzea, Recife (PE)
Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 14h às 15h; Local: Escola Municipal Jader Figueiredo de Andrade Silva; Endereço: Rua Múcio Uchôa Cavalcanti, 283, Engenho do Meio, Recife (PE)
Aula-espetáculo - Recife (Mestre Maciel Salú): 19h às 20h; Local: Escola Municipal
Professor João Francisco de Souza; Endereço: Rua Expedicionário Jorge da Costa
Lima, 39, UR-07, Várzea, Recife (PE)
Oficinas Azougadas
6 e 8 de outubro
Oficina de Comunicação e criação de conteúdo para redes sociais de projetos da
Cultura Popular com Raquel Freitas
Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
13 e 15 de outubro
Oficina de Criação e desenvolvimento de indumentária para Cultura Popular Com as
Mestras Betânia Salustiano e Moca Salustiano
Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
20 e 22 de outubro
Oficina de Produção cultural e gestão de projetos da Cultura Popular
Com Danilo Carias
Horário: 13h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
Oficinas Criativas
27 de outubro
Fotografia para não esquecer: Da captação da imagem ao lambe-lambe - memória,
território e criação. Com Raiz de Maria (PE)
Horário: 13h às 17h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
28 de outubro
Produção criativa para o cinema: Bastidores, desafios, estratégias e os segredos da
produção do cinema brasileiro - do projeto à tela. Com Denis Feijão (SP)
Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
29 de outubro
Gestão de Infraestrutura e palco em grandes eventos: Planejamento, montagem,
operação e desmontagem - do conceito à pós-produção. Com Pedro Ferreira (PE/DF).
Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440,
Várzea, Recife (PE)
Cine Azougue
30 de outubro
Cine Azougue - Natureza, Território e Sentido de Comunidade
Horário: 19h às 21h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda, Várzea,
Recife (PE). Exibição de curtas-metragens + Oficina de práticas socioambientais com a
Associação Kapi’wara
A realização conta com a parceria da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), vinculada ao Governo do Estado, por meio do Termo de Fomento nº 007/2026, além de recursos da Fundação Nacional de Artes (Funarte), ligada ao Ministério da Cultura.
Outras informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do projeto no Instagram @projetoazougue.
SERVIÇO
13º Festival Azougue
Quando: 31 de outubro, a partir das 15h
Onde: Pátio da Várzea - Rua Francisco Lacerda, Várzea - Recife-PE
Acesos gratuito
Instagram: @projetoazougue.