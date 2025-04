Azougue Festival: cultura popular ocupa o bairro da Várzea de terça (1º) a domingo (6)

A- A+

Nos próximos dias, o bairro da Várzea irá respirar e viver a cultura popular de forma intensa. Começa nesta terça (1º), e segue até domingo (6), a 11ª edição do Azougue Festival de Cultura Popular, evento totalmente gratuito, que acontecerá em alguns espaços do bairro, como o Pátio da Várzea e a Casa Azougue, entre outros.



O festival foi idealizado pelo músico, cantor, compositor e mestre brincante Maciel Salú, junto à produtora Grão - Comunicação e Cultura, e conta com uma programação robusta, que mescla, durante os seis dias, apresentações musicais e cortejos de cultura popular, atividades formativas, mostras de dança e de cinema, além de feira de arte, cultura e gastronomia.

A programação completa e informações sobre o Azougue Festival estão disponíveis no Instagram do evento.

Várzea

Maciel Salú é morador da Várzea há 10 anos. O bairro da Zona Oeste tem despontado, nos últimos anos, como um território de intensa movimentação cultural, por iniciativa dos próprios moradores - muitos deles, artistas - e vem contando com respaldo do público, muitos “de casa” e tantos outros que vêm de fora para acompanhar o “fervo” que movimenta a localidade.



O Azougue Festival passou a acontecer na Várzea em 2022.

“Muitas coisas acontecem no centro da Cidade. Mas eu acredito que há muitos movimentos culturais que precisam estar nos bairros, até porque eles vêm dos bairros, das periferias, a nossa cultura, todo o movimento cultural do nosso povo negro, das mulheres negras”, comenta Maciel.

Formação

Nestes três primeiros dias de Azougue, alguns espaços da Várzea irão receber/abrigar ações de cunho formativo, que levarão o público a vivenciar e conhecer mais a cultura popular, diretamente da fonte.

A “Ação Griô - Roda de Mestras da Cultura Popular” irá promover rodas de conversa com três mestras - Cida Lopes, Moca Salú, Nice Teles - em escolas municipais da Várzea.



Também acontecem três oficinas - Oficina Corpos Brincantes (com Anne Costa, no Anexo Hub Plural), Oficina de Ilú: dos Terreiros aos Palcos (com o ogã Gilberto Bola) e Oficina Rabeca: O Som do Coração (com Maciel Salú). Estas duas últimas, na Casa Azougue - e o curso de artesanato (com Edy Cabral, no Anexo Hub Plural).



A ação “Robótica e Cultura Popular”, em parceria com o GARAGino do Cesar School, que acontece na Utec Gregório Bezerra, irá trazer a cultura popular para o diálogo com as novas tecnologias.



Apresentações

De sexta (4) a domingo (6), o Azougue Festival entra na etapa de apresentações culturais, que acontecerão no Pátio da Várzea.

Na sexta (4), às 19h, é a vez do “Café & Conversa”, com o jornalista Romoaldo de Souza falando sobre o café e a cultura popular, e o Cine Azougue (a partir das 20h), com a exibição de curtas-metragens com curadoria de Maria Bernardo.



No sábado (5), a partir das 16h, se apresentam Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, Coco de Quinta, Nailson Vieira, Coco Raízes de Arcoverde, Maracatu Estrela Dourada e Maciel Salú, que receberá as cantoras Isaar e Isadora Melo.



No domingo (6), a partir das 15h, haverá contação de histórias com Tropa do Balacobaco, além de Cortejos da Tradição com Boi da Mata, culminância da ação de Robótica e Cultura Popular e Maracatu Real da Várzea.

Encerrando a programação do festival, a partir das 18h do domingo, acontece a Mostra Azougue de Dança, que terá apresentações do Balé Deveras, do Grupo Manifesto Cultura Popular e do Grupo Matulão de Dança.



No sábado e no domingo, haverá a Feira Azougue de arte, cultura e gastronomia, com lojas de artesanato, sebo de livros e vendas de vinil.



Roteiro gastronômico

Movimentando o bairro da Várzea com esse tanto de efervescência cultural, inevitavelmente, o Azougue Festival acaba por movimentar restaurantes, bares e cafeterias da região, que entram como parceiras oferecendo, em seus menus, um prato dedicado a uma mestra da cultura popular, de 5 a 20 de abril.



Entre as homenageadas, estão Mestra Cida Lopes (Mamulengo), Mestra Cida Lima (Cerâmica), Mestra Ana Lúcia (Coco, Pastoril e Acorda Povo), Mestra Zenaide Bezerra (Frevo), Mestra Lia de Itamaracá (Ciranda) e Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho).

Fazem parte deste roteiro gastronômico os seguintes estabelecimentos:

Cafeteria A Vida é Bela

(Rua Francisco Lacerda, 394 - Várzea)

Cafeteria O Melhor Cantinho da Cidade

(Rua Francisco Lacerda, 10 - Várzea)

Casa Morim

(Rua Teixeira de Freitas, 77- Várzea)

Da Hora Comida Gourmet

(Rua General Polidoro, 719 - Várzea)

Piva's Grill

(Rua Amaro Gomes Poroca, 267 - Várzea)

Quina da Linguiça

(Rua Bulandy, 620 A - Várzea)



SERVIÇO

Azougue Festival de Cultura Popular

Quando: Terça (1º) a domingo (6)

Onde: Bairro da Várzea, Recife-PE

Evento gratuito

Programação completa e informações/Instagram: @projetoazougue

