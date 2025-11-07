A- A+

CULTURA POPULAR Azougue Festival celebra os 80 anos do Mestre Salustiano em sua 12ª edição; veja a programação Programação, que ocorre de 12 a 16 de novembro, inclui festa na Casa da Rabeca e mostra de cinema no Cine São Luiz

A 12ª edição do Azougue Festival de Cultura Popular celebra os 80 anos do Mestre Salustiano (1945-2008). Com programação diversa, o evento ocorre de 12 a 16 de novembro, em espaços de Olinda e Recife.

A abertura do festival ocorre na data de nascimento do homenageado. Neste dia, uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vai anunciar o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual da Cultura Popular, com a apresentações da Quadrilha Raio de Sol Mirim e do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, formado pelos filhos e netos do Mestre Salustiano.

Na Casa da Rabeca, fundada por Mestre Salu, serão realizadas oficinas gratuitas. Sem necessidade de inscrição prévia, o público poderá participar do curso de Cavalo Marinho, ministrado por Moca Salu, Betânia Salu, Bia Salu e Dinda Salu; e de Rabeca, com o cantor e mestre rabequeiro, Maciel Salú.



O espaço também receberá apresentações musicais no dia 15. Sobem ao palco Maciel Salú, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Geo Salu, Maracatu Piaba de Ouro, Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda e Quadrilha Raio de Sol.

Para encerrar a programação, o Cine Azougue leva ao Cinema São Luiz filmes e videoclipes que retratam o universo popular nordestino e a influência de Salu nas expressões artísticas contemporâneas. A curadoria da mostra é de Mariana Bernardos.

O festival é uma realização da Grão - Comunicação e Cultura, Casa Azougue e Maciel Salú. Nesta edição, conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura do Estado, PNAB, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Confira a programação completa:

12 de novembro

Vivência com as escolas

08h - Casa da Rabeca

Homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco aos 80 anos do

Mestre Salustiano

14h - Alepe - Auditório Ênio Guerra

13 de novembro

Oficinas

18h às 22h - Casa da Rabeca

14 de novembro

Ação Griô

Escolas da Rede Pública Estadual

Com Mestra Moca Salu, Mestre Maciel Salú e o Caboclo Gabriel Salu

15 de novembro

Festival

19h - Casa da Rabeca

16 de novembro

Cine Azougue

14h - Cinema São Luiz

Veja também