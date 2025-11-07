Azougue Festival celebra os 80 anos do Mestre Salustiano em sua 12ª edição; veja a programação
Programação, que ocorre de 12 a 16 de novembro, inclui festa na Casa da Rabeca e mostra de cinema no Cine São Luiz
A 12ª edição do Azougue Festival de Cultura Popular celebra os 80 anos do Mestre Salustiano (1945-2008). Com programação diversa, o evento ocorre de 12 a 16 de novembro, em espaços de Olinda e Recife.
A abertura do festival ocorre na data de nascimento do homenageado. Neste dia, uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vai anunciar o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual da Cultura Popular, com a apresentações da Quadrilha Raio de Sol Mirim e do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, formado pelos filhos e netos do Mestre Salustiano.
Na Casa da Rabeca, fundada por Mestre Salu, serão realizadas oficinas gratuitas. Sem necessidade de inscrição prévia, o público poderá participar do curso de Cavalo Marinho, ministrado por Moca Salu, Betânia Salu, Bia Salu e Dinda Salu; e de Rabeca, com o cantor e mestre rabequeiro, Maciel Salú.
Leia também
• Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade
• AC/DC anuncia show extra em São Paulo em 2026; ingressos já estão à venda
• Hospital de Câncer de Pernambuco lança livro em comemoração aos 80 da fundação
O espaço também receberá apresentações musicais no dia 15. Sobem ao palco Maciel Salú, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Geo Salu, Maracatu Piaba de Ouro, Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda e Quadrilha Raio de Sol.
Para encerrar a programação, o Cine Azougue leva ao Cinema São Luiz filmes e videoclipes que retratam o universo popular nordestino e a influência de Salu nas expressões artísticas contemporâneas. A curadoria da mostra é de Mariana Bernardos.
O festival é uma realização da Grão - Comunicação e Cultura, Casa Azougue e Maciel Salú. Nesta edição, conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura do Estado, PNAB, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Confira a programação completa:
12 de novembro
Vivência com as escolas
08h - Casa da Rabeca
Homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco aos 80 anos do
Mestre Salustiano
14h - Alepe - Auditório Ênio Guerra
13 de novembro
Oficinas
18h às 22h - Casa da Rabeca
14 de novembro
Ação Griô
Escolas da Rede Pública Estadual
Com Mestra Moca Salu, Mestre Maciel Salú e o Caboclo Gabriel Salu
15 de novembro
Festival
19h - Casa da Rabeca
16 de novembro
Cine Azougue
14h - Cinema São Luiz