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SHOW Azymuth leva seu "samba doido" ao festival No Ar Coquetel Molotov 2026 Banda instrumental liderada por Alex Malheiros reencontra uma história que saiu dos estúdios cariocas para clubes e pistas internacionais e conquistou novos ouvintes na internet

Recife recebe, no dia 28 de novembro, um dos nomes mais singulares da música instrumental brasileira.

O Azymuth subirá ao palco do No Ar Coquetel Molotov, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com uma trajetória que começou nos estúdios cariocas dos anos 1970, ganhou as pistas e os clubes internacionais pelas mãos de DJs estrangeiros e, décadas depois, encontrou uma nova geração de ouvintes na internet.

À frente do trio está Alex Malheiros, 80 anos, baixista e único integrante vivo da formação original, acompanhado por Dudu Viana (teclados) e Renato Massa (bateria).

Recém-chegado de uma turnê de um mês e meio pela Europa, o grupo desembarca na capital pernambucana depois de uma agenda que também incluiu passagens pela Ásia.

Um nome emprestado

Antes de se firmarem como Azymuth, Alex Malheiros, José Roberto Bertrami (in memoriam) e Ivan Conti, o “Mamão” (in memoriam), já trabalhavam juntos, eventualmente, como músicos acompanhantes. “Nós éramos músicos de estúdio. A gente gravava com muita gente”, lembra Malheiros.

Já experientes ao acompanhar nomes como Elis Regina, Tim Maia, Milton Nascimento, eles amadureceram, então, a ideia de formar um conjunto instrumental. O nome veio de uma gravação ligada a Marcos Valle: “Azimuth” , com “i” (de Marcos e do irmão Paulo Sérgio), foi gravada pelo trio, para a trilha do documentário “Fabuloso Fittipaldi”.

Para batizar o projeto, surgiu a ideia de usar o título da música. Com a autorização, nasceu Azymuth. A palavra, de origem árabe, significa “caminho”; também pode designar uma medida exata usada em áreas como astronomia e engenharia.

O primeiro álbum, "Azimüth", saiu em 1975. A mistura de referências brasileiras, jazz e instrumentos eletrônicos não se encaixava nas classificações da época e causou estranhamento. “Quando nós começamos a gravar em 75, o pessoal não entendia muita coisa”, lembra Malheiros. “Custou um tempo para que as pessoas começassem a entender a nossa música.”

O partido-alto em versão instrumental

Veio, então, a expressão “samba doido”, que passou a identificar o jeito particular do trio de trabalhar o gênero. A convivência com sambistas e percussionistas experientes aproximou os músicos do partido-alto, com seus versos improvisados.

“Nós aprendemos com esse pessoal, aprendemos o que era um partido que ninguém sabia”, diz Malheiros. Ele define o partido-alto como “uma reunião de bambas” que improvisavam sobre aquela estrutura. Dessa experiência nasceu “Partido Alto”, composição dele com Bertrami que, nas palavras do baixista, “o mundo todo gosta”.

Em 1977, o Azymuth foi o primeiro grupo instrumental brasileiro a tocar no Festival de Montreux, na Suíça. A projeção internacional ganhou força com “Jazz Carnival”, faixa do álbum “Light as a Feather” (1979). Depois de um período de menor espaço no Brasil, a música do trio voltou a circular com força graças aos DJs estrangeiros.

Uma descoberta de outras gerações

“Os DJs deram uma força muito grande ao Azymuth. Importantíssimo também”, afirma Malheiros. A música passou por clubes e programas e chegou a novas audiências pela internet. Em 2012, o grupo participou de uma sessão ligada ao DJ Gilles Peterson, no Boiler Room.

O baixista percebe uma maior presença de jovens nos shows há cerca de dez anos. Para ele, essa geração não recebeu o Azymuth como herança: descobriu a banda por conta própria. “Essa geração nova, que é só da internet, foi nos descobrindo”, comenta.

“A nossa música é interessante, ainda é uma música fresca, moderna para as pessoas”, diz.

No Recife, o show no Coquetel Molotov apresentará essa história a mais uma plateia – e a possíveis novos descobridores.

SERVIÇO

Festival No Ar Coquetel Molotov 2026

Quando: 28 de novembro de 2026

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 105, na plataforma Shotgun

Instagram: @noarcm / @azymuthoficial

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