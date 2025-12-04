A- A+

VIOLÊNCIA Babal Guimarães, ex-cunhado de Carlinhos Maia, é filmado agredindo a namorada após condenação O influenciador foi condenado, em janeiro, a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, por agredir a ex-esposa

O influenciador Babal Guimarães foi flagrado agredindo sua atual namorada, Karla Lessa. As imagens, obtidas através de câmeras de segurança, foram reveladas pelo Portal Leo Dias nesta sexta-feira (4).

A agressão ocorreu na entrada de um condomínio em Maceió, Alagoas, na noite da última sexta-feira (28). No início do vídeo, o casal aparece discutindo na calçada, em frente ao prédio.

As filmagens mostram que, após se afastar de Karla, Babal volta e puxa a namorada pelos cabelos. Depois, ele empurra a influenciadora e joga objetos contra ela. Os dois parecem conversar com uma terceira pessoa, não identificada, que estaria dentro do condomínio.



O influenciador é reincidente em casos de violência contra mulheres. Em janeiro deste ano, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, por agredir a ex-esposa Teresa Costa, com quem foi casado por 10 anos.

Antes da decisão da Justiça de Alagoas, Babal sofreu nova acusação. Em janeiro de 2023, a influenciadora Emily Garcia, com quem ele também foi casado, chegou a denunciá-lo por violência doméstica e a pedir medida protetiva.

Babal é irmão do também influenciador Lucas Guimarães, que foi casado com Carlinhos Maia. Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, Lucas se manifestou sobre o assunto envolvendo seu familiar.

“Eu celebro as mulheres e não sou a favor de nenhum tipo de agressão, sacanagem ou covardia. Eu tenho vergonha do meu irmão”, disse Lucas, ao vivo. “Meu pai nunca agrediu minha mãe e todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento dele”, afirmou o apresentador.



