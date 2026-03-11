Babu Santana chora, volta a atacar Ana Paula e rebate críticas no Bate-Papo BBB

A- A+

O ator Babu Santana foi eliminado do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira 10, durante o oitavo Paredão da 26ª edição do programa, com 68,62% da média dos votos para sair.

Logo após deixar a casa mais vigiada do País, ele participou do tradicional Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, onde reviu momentos marcantes de sua trajetória no programa e comentou algumas das polêmicas que protagonizou no jogo.

Durante a entrevista, o ex-brother falou sobre alianças, conflitos e também se emocionou ao assistir às reações de seus aliados após a eliminação.

Veterano do reality, Babu avaliou que sua segunda participação no programa foi mais desafiadora do que a primeira, em 2020.

Segundo o ator, desta vez ele entrou no jogo com mais receios e responsabilidades.

"Foi muito mais difícil o 26. No (BBB) 20 eu vim quase no desespero, sem preparação nenhuma, sem entender rede social. Agora eu entrei com medo de prejudicar tudo o que conquistei depois", explicou.

Ele também comentou sua decisão de jogar em grupo, estratégia que acabou influenciando diversas dinâmicas ao longo da temporada.

Distanciamento de Juliano Floss gera desabafo

Um dos pontos abordados no programa foi a relação de Babu com Juliano Floss. Apesar da proximidade no início do reality, os dois acabaram se afastando nas últimas semanas.

O ator disse que tentou conversar com o dançarino em determinados momentos do jogo, mas sentiu resistência.

"Eu tinha medo de conflituar (sic), mas tentei falar algumas coisas. Quando ele me chamou de chato, foi uma das coisas mais difíceis de lidar dentro do BBB", confessou.

Babu também comentou que ficou frustrado ao perceber que Juliano preferia não se envolver em seus embates, especialmente nas discussões com Ana Paula Renault.

Embates com Ana Paula Renault voltam à tona

As discussões entre Babu e Ana Paula Renault foram um dos temas centrais da entrevista. O ator assistiu novamente a trechos das brigas que protagonizou dentro da casa e foi questionado se teria passado do limite.

Ele, no entanto, manteve sua posição.

"É uma questão de ponto de vista. Você não acha que ela também passou do ponto?", respondeu ao ser questionado.

Babu também relembrou momentos em que criticou atitudes da sister no cotidiano da casa, como tarefas domésticas e posicionamentos dentro do jogo.

Comparação com Karol Conká

Outro trecho exibido no programa mostrou o momento em que Babu comparou o estilo de jogo de Ana Paula ao de Karol Conká, uma das participantes mais marcantes da história do reality.

Ao comentar a fala, o ator tentou explicar que não levantou uma discussão racial, mas sim uma análise sobre comportamentos e percepções do público.

"Eu não trouxe uma questão racial, trouxe uma questão de fenótipos. Eu estava questionando como certas atitudes podem ser percebidas de formas diferentes", afirmou.

Mesmo com a justificativa, a explicação gerou novo debate durante o bate-papo.

Relação com Milena também foi questionada

Durante a conversa, Babu também comentou a amizade entre Milena e Ana Paula dentro do jogo.

O ator afirmou que chegou a questionar algumas decisões da sister, mas disse que não teve a intenção de diminuí-la.

"Se em algum momento pareceu isso, peço desculpas. Minha preocupação era entender algumas escolhas dentro do jogo", declarou.

Ele ainda diz que acha que a sister estava sendo influenciada por Ana, e complementa: "como uma pessoa que tem um toque de limpeza, anda com uma pessoa que não lava uma colher em casa?"

Lágrimas ao falar de Chaiany

Apesar das discussões e polêmicas, um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando Babu assistiu às imagens da reação de seus aliados após sua eliminação.

O ator se emocionou e foi às lágrimas ao falar de Chaiany, destacando a trajetória da sister.

"Ela está começando a vida agora, vem de uma origem muito humilde e precisa muito desse prêmio. A filha dela precisa de um tratamento especial", disse.

Babu afirmou que gostaria de ver Chaiany como campeã da temporada.

'Enlouquecido' com a Maxiane

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro também questionaram Babu sobre uma possível relação amorosa com Chaiany dentro da casa. O ator contou que, no início do reality, a convivência entre os dois tinha um tom mais "paternal", mas que, com o passar do tempo, a amizade ficou mais leve e marcada por brincadeiras. Segundo ele, as provocações entre os dois nunca passaram de piadas.

Babu também comentou que uma das dificuldades que enfrentou nesta edição foi lidar com o campo sentimental. "Estou solteiro, mas não estou procurando", disse o ator. Em seguida, ele brincou dizendo que se arrependeu ao dizer isso depois de conhecer Maxiane "Eu fiquei enlouquecido com a Maxi, mulher bonita da bixiga… Nossa senhora, por que eu fui falar que não estou procurando?"

Postura no bate-papo divide opiniões na internet

Mesmo com momentos emocionantes, a participação de Babu no programa também repercutiu negativamente em parte das redes sociais.

Alguns internautas criticaram o fato de o ator não demonstrar arrependimento por algumas falas e conflitos do reality. De acordo com o púbico, durante boa parte da entrevista, ele respondeu às perguntas de forma defensiva e reafirmou suas opiniões.

Além disso, Babu também perdeu um prêmio conquistado dentro do jogo: embora tenha vencido uma prova de liderança, não conseguiu chegar ao Top 10, o que fez com que perdesse o direito a um apartamento avaliado em cerca de R$ 270 mil.

Despedida com indireta para rival

Ao final da entrevista, Babu ainda comentou sobre sua relação com Ana Paula Renault fora do programa.

Em tom irônico, ele desejou felicidade à rival, mas deixou claro que prefere manter distância.

"Eu quero que você seja feliz aí em São Paulo. E eu vou ser muito feliz, bem longe de você, aqui no Rio", declarou.

Com a eliminação de Babu Santana, o BBB 26 segue para sua reta decisiva, com novas alianças, estratégias e disputas pelo prêmio milionário do reality.

