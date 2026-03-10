Babu Santana é eliminado do BBB 26 com 68,62% dos votos e encerra segunda passagem pelo reality
O Paredão desta terça-feira (10) foi formado pelo ator carioca, Chaiany e Milena
Babu Santana foi o eliminado do oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 desta terça-feira (10). O ator carioca encerrou sua segunda participação no programa com 68,62% da média dos votos do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.
O Veterano, de 46 anos, estava na berlinda formada por ele, Chaiany e Milena. A votação foi disputada entre o ator e a recreadora infantil, deixando a mineira na segunda posição, com 30,91%, enquanto a brasiliense passou bem longe de deixar o programa, com apenas 0,47% da média dos votos.
Leia também
• Alberto Cowboy e Jonas indicam opções para serem barradas da Festa do Líder desta semana; entenda
• Equipe de Jordana divulga VAR após acusação de Chaiany no BBB 26
• Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt
Trajetória
Babu Santana entrou na casa do Big Brother Brasil 26 como um dos Veteranos, uma das novidades desta edição. O ator participou do BBB 20, como Camarote, marcando o programa naquele ano por ter sido o recordista de paredões e de semanas na Xepa.
No BBB 26, Babu esteve na berlinda duas vezes e vivenciou a Xepa por seis semanas, mas integrou o VIP por três semanas e venceu uma Prova do Líder, feito alcançado pela primeira vez apenas nesta edição. Na sua liderança, Babu indicou Matheus ao segundo Paredão do BBB 26 e o ex-Casa de Vidro foi eliminado com 79,48% da média dos votos para sair.
Dentro da casa, o carioca estreitou alianças com Breno, Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto, apesar de ter tido outros aliados no BBB 26, como Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Samira. A escolha do ator de eliminar a Veterana mineira de uma Prova do Anjo desencadeou uma briga que separou esses dois grupos.
No último Sincerão do BBB 26, Ana Paula apontou que Babu quis comprar um embate contra ela a partir de pautas sociais e raciais, acusando o ator de ter pautado um cancelamento para ela. O ator discordou da jornalista, defendendo ter comentando sobre fenótipos.
Como foi a formação do 8° Paredão do BBB 26
A formação do Paredão iniciou no último sábado (7). Babu foi emparedado como consequência da dinâmica da Prova do Anjo após o Anjo Milena e o Monstro Jonas Sulzbach escolherem o ator. No domingo (8), os líderes Alberto Cowboy e Jonas indicaram Tia Milena para a berlinda.
No confessionário, Jordana recebeu seis votos (Babu Santana, Breno, Chaiany, Milena, Leandro e Solange Couto). Mais votada pela casa do BBB 26, a advogada puxou Chaiany no Contragolpe.
Jordana escapou do oitavo Paredão do BBB 26 ao vencer a Prova Bate e Volta contra Babu e Chaiany.