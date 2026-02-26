Babu Santana fala sobre atitude de Juliano Floss no BBB 26: "micagem"
Em conversa com Chayany no confinamento do BBB 26, nesta quinta (26), Babu Santana detonou o comportamento do seu ex-aliando, o dançarino Juliano Floss.
“Eu vi o Juliano fazer umas micagens. Será que o Juliano não tem medo dos amigos dele verem ele fazendo essa micagem? Uma micagem, umas piadas sem graça! Eles mesmo rindo do próprios sarcasmo!"
A relação entre Babu e Juliano Floss, que começaram o confinamento como parceiros de jogo, segue estremecida. O dançarino catarinense também tem disparado críticas contra o ator.
"Acho que seria legal a gente conversar com Babu. Até porque me doeu. Estou muito chateado. Jonas [Sulzbach] ganhou e estava lá conversando com ele. Olhei para o Babu com uma cara que ele até percebeu e saiu de perto", disse o dançarino, que foi derrotado pelo gaúcho na disputa da primeira etapa da Prova do Líder, nesta quinta (26).