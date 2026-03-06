Babu Santana sugere Gabriela como alvo do Paredão nesta semana no BBB 26
Votar em Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach nesta semana talvez não seja uma boa estratégia, avalia o ator
Em conversa com Solange Couto e Samira, na área externa da casa do BBB 26, nesta sexta (6), Babu Santana traçou sua estratégia para a próxima Formação de Paredão. O ator sugereriu o nome de Gabriela como possível alvo do grupo para a próxima votação.
"Estou pensando aqui, se a gente não conseguir [a liderança], ir na Gabi. Trocar essa ideia com a Chachai [Chaiany]", cogita o ator.
Leia também
• Milena provoca Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy no BBB 26: "fiscal de cozinha"
• Prova do Líder: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem após 14h de resistência
• Conheça Lindolfo, o cachorro de Samira, do BBB 26, que ganhou pata e virou cão influencer
Samira reforça que a goiana não vota na vendedora ambulante, mas o ator explica seu pensamento. "Ir no Jonas e no Cowboy, mesmo que eles percam, temos que dar o braço a torcer que essa prova vai comover quem estiver assistindo ao BBB [...] Os quatro que estão ali temos que bater palmas", diz o brother, se referindo à Prova do Líder de Resistência, que já ultrapassa 14 horas de disputa.
"Não suporto o Cowboy e o Jonas, mas vai negar? Olha o que Breno e Boneco estão fazendo para bater eles. Esforço sobre-humano", opina Babu.