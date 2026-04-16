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BBB 26 Babu Santana admite arrependimento após passagem pelo BBB 26: "Não me orgulho" Ator afirmou que poderia ter agido de maneira "mais amena" em situações do reality show

Babu Santana analisou sua participação no BBB 26. Em entrevista ao site Metrópole, o ator afirmou que se arrepende de algumas atitudes suas dentro do programa, mas não de ter aceitado voltar ao reality show.

“Eu não me arrependo de nada que eu faço, me jogo de cabeça, me dedico. Não me orgulho dos cortes ruins que tiveram, dos embates, isso eu me arrependo, não me orgulho. Eu poderia ter feito de maneira mais tranquila, mais amena”, disse.

O ator admitiu que acabou se excedendo em algumas situações, mas garantiu que não costuma agir da mesma forma na “vida normal”. “Eu estava sem dormir, sem comer direito”, justificou.



Babu Santana comparou sua passagem pelo BBB 26 a uma partida de futebol. “Às vezes você está jogando bem, acaba dando uma entrada mais dura, toma cartão. No meu caso, tomei cartão vermelho e saí do jogo. Depois você vê o replay e percebe que de fato exagerou, deu um carrinho mais duro. O erro fica para a aprendizagem”, afirmou.

Apesar dos arrependimentos, o artista afirmou que conheceu “pessoas maravilhosas” dentro da casa. Sobre Chaiany, que recentemente afirmou estar magoada com o ator, ele disse não guardar ressentimentos.

“Já mandei recado, ela retornou, está tudo bem entre nós. Se ela está chateada, tem que perguntar para ela. Eu amo a Chay, ela está tendo um pós-BBB lindo, o Brasil ama a Chay”, apontou o Veterano, que disse estar torcendo para Leandro Boneco vencer o reality.

Babu também revelou que ainda não reencontrou Solange Couto, que foi sua aliada no programa. “A gente sai muito baqueado, vai priorizando a família… Vai ter o último dia do BBB, em que vamos nos encontrar, e a partir desse momento a gente consegue combinar alguma coisa, algum encontro”, comentou.

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