Babu comemora indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar após deixar o BBB 26: "Saí na hora certa"
Ator foi eliminado do reality show nesta terça-feira (10), com 68,62% dos votos
Após ser eliminado do Big Brother Brasil com 68,62% dos votos, Babu Santana participou do “Bate-Papo BBB” na madrugada desta quarta-feira (11). Durante a entrevista, o ator vibrou ao descobrir as indicações de “O Agente Secreto” ao Oscar.
Na conversa, os apresentadores Gil do Vigor e Babu Santana atualizaram Babu sobre os últimos acontecimentos no futebol e no cinema. O artista ficou sabendo da vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro, na categoria de Melhor Ator, pelo filme dirigido por Kleber Mendonça Filho.
“Incrível! Ele estava incrível nesse filme. É impressionante”, elogiou Babu, que ergueu os braços e comemorou a conquista brasileira ao ouvir Gil ler a notícia.
Os apresentadores seguiram atualizando o ator, informando que o filme pernambucano “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias do Oscar. “A premiação acontece domingo”, disse Ceci.
“Saí na hora certa, então”, brincou Babu, que demonstrou animação com a notícia, batendo palmas enquanto falava.