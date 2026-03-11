Babu pede desculpas à mulheres após rever briga com Ana Paula no BBB 26: "Muito envergonhado"
O sétimo eliminado do BBB 26 foi entrevistado por Ana Maria Braga nesta quarta-feira (11)
Babu Santana, que foi o sétimo eliminado do BBB 26, esteve no programa “Mais Você” nesta quarta-feira (11). Em conversa com Ana Maria Braga, o ator falou sobre sua segunda passagem pelo reality show.
Em um momento da entrevista, Babu conferiu vídeos de seus embates com Ana Paula Renault. Ao rever as imagens, o artista afirmou sentir vergonha.
“Quando vejo uma cena dessas, me sinto muito envergonhado. Sem motivo. Pedi desculpa para minha filha e para minhas ex-companheiras que estavam ali, ainda mais por ser uma semana tão emblemática e por já ter tido outros assuntos delicados, como o da abertura do programa”, declarou.
Mesmo afirmando que o conflito estava dentro da proposta do jogo, o artista pediu desculpas às mulheres por sua postura. “Peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida. Estamos em uma semana em homenagem às mulheres, mas todo dia é dia das mulheres”, afirmou.
Babu tentou justificar as brigas com Ana Paula. “Naquele momento eu estava dentro do ‘Big Brother Brasil’, embatendo com outra competidora que é especialista em desestabilizar, não só a mim, mas outras pessoas da casa”, disse.
“Acho que ali houve uma desestabilização da minha pessoa e a surpresa de ter sido chamado de traidor sem ter traído”, concluiu Babu.
“Uni-duni-tê”
A participação de Babu no “Café com o Eliminado” ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta manhã. Logo na abertura do “Mais Você”, a trilha escolhida chamou a atenção do público.
Ana Maria Braga iniciou o programa ao som da música “Uni-duni-tê”, sucesso do grupo Trem da Alegria nos anos 1980. O público logo entendeu como uma referência ao apelido dado a Babu por Ana Paula, após o brother ter afirmado que a escolheu na sorte para sair da Prova do Anjo.