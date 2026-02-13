Baby do Brasil lança álbum "Os Arrebatados" pela Ahsa Music
O projeto reúne sete faixas, cinco inéditas e duas regravações da música gospel
Leia também
• Fim do 'mistério' da sandália de Bruna Marquesine e Sasha Meneguel?
• Boi Brazinha: Tradição do Bumba Meu Boi nas ruas de Olinda em cortejo infantil na Quarta de Cinzas
Dona de uma voz inconfundível, a cantora Baby do Brasil, ainda muito referenciada ao grupo Novos Baianos, há décadas incluiu a fé cristã como tema central de seu trabalho, após transitar por diversos estilos e gêneros musicais.
Conectado com a sua identidade espiritual, o álbum "Os Arrebatados" é o novo fruto da artista, que acaba de lançar o trabalho gospel pela Ahsa Music com distribuição via Virgin Music Group. São sete faixas, entre inéditas e releituras.
Entre as releituras estão canções interpretadas originalmente por Fernandinho, com a música “Todas as Coisas”, e por Thalles Roberto, com a canção “Arde Outra Vez”, escolhidas por Baby por sua forte mensagem espiritual e relevância no cenário gospel.
Track list de "Os Arrebatados":
"Os Arrebatados"
"Arde Outra Vez"
"Santo Espírito" (Holy Spirit)
"Sétima Trombeta"
'Todas As Coisas"
"Mistério"
"Sua Presença"
*Com informações da assessoria de imprensa