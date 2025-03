Baby do Brasil faz pregação polêmica em casa noturna em São Paulo e repercute na web

A- A+

A cantora Baby do Brasil realizou uma pregação um tanto quanto controversa – para dizer o mínimo –, na noite desta segunda (10), em uma casa noturna em São Paulo.

O culto, intitulado “Frequência com Deus”, acontecia no D-Edge, templo da música eletrônica na Capital paulistana, quando a artista, criadora do Ministério do Espírito Santo de Deus, falava sobre deixar os ressentimentos de lado e incentivava o perdão.

"Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar. Perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!", disse Baby.

Repercussão

Na internet, a fala de Baby repercutiu negativamente, como uma espécie de incentivo ao abuso sexual.

"Que asco desse vídeo! Uma vítima de abuso não tem que perdoar abusador nenhum", falou uma internauta, em comentário.

"Isso que ela disse me parece criminoso. Achei um absurdo", comentou outra pessoa.



