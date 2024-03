A- A+

Jojo Todynho Baby do Brasil usa vídeo de Jojo Todynho para falar de apocalipse: "Medo de ser arrebatada" Baby fez uma reflexão a partir das falas de Jojo

Baby do Brasil usou um vídeo de Jojo Todynho para falar novamente sobre "Apocalipse" e "arrebatamento", assunto que gerou polêmica em fevereiro, quando Baby pregou em pleno carnaval, durante a passagem do trio de Ivete Sangalo em Salvador.

No vídeo em questão, Jojo diz que Deus está "a chamando faz tempo". "Estou esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara [...] Ele está me avisando. Dando vários aviso. Quando eu tomar o socão no olho, vai ser pela dor."

Baby fez uma reflexão a partir das falas de Jojo.

"Ela está com medo de ser arrebatada. Como é bonito ver a sinceridade de coração, mesmo que em qualquer situação [...] Vale ressaltar que no arrebatamento o Espírito Santo sairá da Terra. Ele é o Espírito que está no Pai e no Filho, e quem o tiver dentro de si será transladado!", alegou.

Relembre a polêmica com Ivete Sangalo

Ivete Sangalo e Baby do Brasil se tornaram um dos assuntos mais comentados do carnaval após protagonizarem um diálogo inusitado. Em uma conversa, durante o encontro de trios das cantoras em Salvador, a pastora disse: "Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo".

Ivete, então, rebateu o comentário de Baby, dizendo que não iria deixar o apocalipse acontecer porque "não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse".

Baby ainda pediu para que Ivete cantasse Pequena Eva, pedido que foi negado pela cantora.

A reação de Ivete à previsão de Baby gerou um debate nas redes sociais e entre os religiosos. Depois do carnaval, Ivete foi diagnostica com pneumonia e precisou ficar internada por alguns dias para se tratar. Muitos atribuíram a doença da cantora ao fato de supostamente ela ter desafiado as leis de Deus ao rebater o discurso de Baby.



