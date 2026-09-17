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Cultura Baby Gaga: Site revela o nome da filha de Lady Gaga e Michael Polansky Menina nasceu há três meses, em Los Angeles

Lady Gaga, aparentemente, conseguiu esconder a notícia da maternidade por três meses. É o que diz o site TMZ, que publicou, nesta quinta-feira, o nome e da data de nascimento da bebê. É uma menina, chamada Rose Bean Polansky, nascida em 9 de junho, às 23h19, no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

A revista People confirmou o nome da bebê e o motivo da escolha. Além de ter a tatuagem de uma rosa nas costas, Gaga quis homenagear a performance de "La vie en rose" que fez no filme "Nasce uma estrela", pelo qual foi indicada ao Oscar de melhor atriz e venceu a estatueta de melhor música original pela composição de "Shallow" na premiação de 2019.

O mundo só soube que Lady Gaga havia se tornado mãe quando ela foi fotografada por um paparazzo, na semana passada, segurando um bebê. Ela e o empresário Michael Polansky estão juntos desde desde 2019 e noivaram em 2024. A expectativa da imprensa americana é que casem em breve.

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