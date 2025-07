A- A+

polêmica Backing vocal do Limão com Mel se pronuncia após cabelo pegar fogo em show em Pernambuco Nathy Souza disse que não sofreu queimaduras no rosto nem no couro cabeludo durante o incidente, que chamou de "susto muito grande"

A backing vocal da banda Limão com Mel cujo cabelo pegou fogo durante um show no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, no Sertão do estado, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs quanto a seu estado de saúde. Nathy Souza agradeceu pelas mensagens de apoio, afirmou que se sente bem e destacou que o incidente foi um "susto grande".

"Eu estou bem! Estou bem fisicamente! Não houve queimaduras em meu corpo, e2m meu rosto (exceto no cabelo). Estou processando tudo ainda porque o susto foi grande, mas tenho muito o que agradecer a Deus, que é bom o tempo todo e me livrou de algo pior! Quero ficar com a minha família agora, que é meu porto seguro, minha força", escreveu Nathy, em nota publicada nas redes sociais.

Cabelo de backing vocal da Banda Limão com Mel pega fogo durante show - https://t.co/LPG45jLEGZ pic.twitter.com/09Vftcbknw — Folha de Pernambuco (@folhape) July 28, 2025

O incidente ocorreu na noite de domingo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a backing vocal tem os cabelos incendiados por um efeito pirotécnico do palco. Os outros integrantes a retiraram da área de apresentação e a levaram para receber socorro, na sequência.

A vocalista Adma Andrade disse à plateia que Nathy foi atendida pelos bombeiros e não teve ferimentos graves. A apresentação foi retomada.

"Aconteceu um pequeno incidente aqui com a nossa backing, e, em respeito a ela, e a vocês também, que claro presenciaram, só quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros atenderam ela, não foi nada grave, só um grande susto. A gente se assustou, mas graças a Deus está tudo bem, tá bom? Vamos continuar o nosso show", destacou.

Veja também