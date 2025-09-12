A- A+

SHOW Backstreet Boys no The Town 2025: veja possível setlist do grupo nesta sexta-feira (12) Uma das maiores boybands de todos os tempos, quinteto apresenta show que celebra os 25 anos de seu terceiro álbum, ''Millennium''

Está chegando a hora de vibrar com os Backstreet Boys no The Town. O quinteto americano — conhecido como uma das maiores boybands de todos os tempos — se apresenta nesta sexta-feira (12), o terceiro dia da edição, no festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Nesta passagem do grupo pelo Brasil, o show, parte da turnê “Into the millennium”, celebra os 25 anos de seu terceiro álbum, “Millennium”.

A setlist da apresentação deve conter tanto sucessos do grupo que foram lançados em “Millennium” (1999) quanto músicas de outros álbuns como “Quit playing games”, “As long as you love me” e “Everybody” (de “Backstreet's back”), que deve encerrar o show.

Os últimos shows dos Backstreet Boys contaram com a mesma set list. Sendo assim, é muito provável que o grupo siga este roteiro no show na capital paulista:

“Larger than life”

“It's gotta be you”

“As long as you love me”

“More than that”

“I need you tonight”“Siberia”

“Don't want you back”

“Get another boyfriend”

“Show me the meaning of Being Lonely”

“Don't wanna lose you now”

“Hey”

“The one”

“Back to your heart”

“Spanish eyes”

“No one else comes close”

“The perfect fan”

“All I have to give”

“Drowning”

“Quit playing games (With my heart)”

“Shape of my heart”

“I want it that way”

“Get down (You're the one for me)”

“We've got it goin’ on”

“The call”

“Everybody (Backstreet's Back)”

